Come richiedere la tessera elettorale a Latina, tutte le informazioni

LATINA – Da lunedì 27 settembre, per il rilascio delle tessere elettorali, sono previste le seguenti aperture straordinarie dell’Ufficio elettorale di Via Ezio 36:

lunedì-martedì-mercoledì-giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18;

venerdì 1 e sabato 2 ottobre dalle 9 alle 18;

domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23;

lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15.

Sempre da lunedì 27 settembre, i residenti dei borghi potranno fare richiesta di rilascio della tessera elettorale presso le sedi anagrafiche di Latina Scalo e Borgo Sabotino (martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30; venerdì e sabato dalle 9 alle 18; nelle due giornate di voto, domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15) oppure presso le ex sedi anagrafiche (centri sociali) di Borgo Grappa e Borgo Podgora (venerdì e sabato dalle 9 alle 18 e nelle due giornate di voto, domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15).

È inoltre possibile inviare richiesta di rilascio della tessera elettorale scrivendo all’indirizzo email elettorale@comune.latina.it. Un’email di conferma comunicherà ai richiedenti a partire da quale giorno

potranno recarsi presso l’ufficio di Via Ezio per il ritiro.

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.latina.it/2010/03/29/la-tessera-elettorale/

PER RINNOVARE LA CARTA DI IDENTITA’ SCADUTA – Il Comune di Latina ha potenziato il servizio di prenotazione online per il rilascio e il rinnovo delle carte di identità elettroniche. Il 30 settembre 2021 andranno in scadenza tutti i documenti di identità la cui validità, sebbene scaduta, era stata prorogata appunto al 30 settembre con decreto legge n. 56 del 30 aprile 2021.

Con il potenziamento del servizio predisposto dal Comune sarà possibile rispondere in maniera più celere alle richieste di appuntamento per rilasci e rinnovi, abbreviando notevolmente i tempi di attesa. Inoltre, chi ha già prenotato, avrà la possibilità di modificare l’appuntamento e ottenere una data più vicina.

Questo il link per i servizi di prenotazione: https://www.comune.latina.it/2019/03/18/servizi-di-prenotazione/