Latina, comincerà da Zaccheo il giro di incontri istituzionali del sindaco Coletta per trovare l’accordo sulle cose da fare

LATINA – Il sindaco di Latina Damiano Coletta incontrerà la prossima settimana le forze di maggioranza per impostare in maniera condivisa la linea che potrà rendere la città capoluogo governabile nei prossimi anni nonostante la contraddittorietà del voto espresso dai cittadini che da una parte ha premiato i partiti di centrodestra e dall’altra hanno riconfermato il sindaco civico appoggiato dal Movimento Latina Bene Comune e dal centrosinistra.

Gli inviti istituzionali partiranno oggi e il giro di consultazioni comincerà lunedì con l’intento di raccogliere istanze e pareri, senza rinunciare a tenere la linea su alcune questioni ritenute di fondamentale importanza. “Dobbiamo costruire una governabilità confidando nel senso di responsabilità di tutti”, ha detto Coletta. Il primo ad essere ascoltato sarà il candidato sindaco sconfitto Vincenzo Zaccheo. “Stanno per arrivare i fondi del recovery e dobbiamo farci trovare pronti”, esorta il primo cittadino che ringrazia chi, dai partiti, si dichiara sulla stessa lunghezza d’onda.

Dopo alcune fughe in avanti di singoli consiglieri che hanno evocato dai social la sfiducia immediata al riconfermato sindaco, si leva la voce del coordinatore regionale di Fi, Claudio Fazzone: “Latina non può perdere altro tempo non si può giocare sulla testa dei cittadini serve un accordo programmatico”, ha dichiarato al Messaggero. Dal canto suo la candidata di Fare Latina Annalisa Muzio ha confermato la disponibilità a quello che di fatto potrebbe essere un laboratorio locale un’occasione unica di un governo allargato come è quello nazionale al quale lavorare in spirito collaborativo.

Che Latina sia diventata un caso nazionale lo dimostra anche l’attenzione nazionale dopo il ballottaggio. Ne abbiamo parlato con il sindaco Coletta