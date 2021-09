Troppe zanzare a Latina, disinfestazione in vista in parchi, giardini e piazze

LATINA – Le zanzare sono attivissime in questo periodo e arriva la disinfestazione adulticida con interventi straordinari in alcune piazze, vie, giardini e parchi comunali. In particolare, dalle ore 23 di domani, 22 settembre, saranno interessate dal servizio le seguenti aree:

Parco Falcone Borsellino;

Parco San Marco;

Piazza San Marco;

Piazza Dante e Via Don Morosini;

Viale Mazzini;

Parco Santa Rita;

Parco Berlinguer;

Via Villafranca;

Via Santa Croce;

Campomaggiore.

Dalle ore 23 di giovedì 23 settembre, le operazioni si svolgeranno in:

Piazza del Quadrato;

Piazza della Libertà;

Oasi Verde in Q4-Q5;

Via Quarto;

Via Nino Bixio;

Parco campo di calcio Via Tarquinia;

Parco Piazza Udine;

Parco in Via Modigliani e Via Tosi.

Durante il trattamento la popolazione è invitata ad adottare le seguenti precauzioni:

non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze, alimenti ed indumenti;

chiudere porte e finestre;

tenere in casa gli animali domestici;

svuotare i sottovasi delle piante.

Il Comune precisa che i prodotti utilizzati contengono principi attivi a basso impatto ambientale classificati come presidi medico-chirurgici e registrati presso il Ministero della Salute.