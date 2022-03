Oroscopo del giorno 04 Marzo 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in congiunzione con Mercurio nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, farete di tutto per rivivere la passione e per godere pienamente del tempo trascorso accanto al partner. Single: avete deciso di non cercare più solo divertimento e siete pronti ad impegnarvi seriamente. A lavoro sarà la giornata degli equivoci e delle incomprensioni: armatevi di pazienza e concentratevi sulle vostre priorità. Per quanto riguarda la salute, vi trovate in uno stato generale di affaticamento e potreste diventare impulsivi: prendetevi una pausa per rilassare sia il corpo che la mente.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in opposizione con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarebbe meglio rimandare le discussioni importanti perché non sarete dell’umore per affrontarle. Single: non gareggiate per conquistare l’anima del vostro prescelto, fate un passo indietro ed aspettate che le acque si calmino. Professionalmente avrete molte idee innovative, ma se lavorate in squadra non cercate di imporre il vostro punto di vista: sarebbe un peccato mescolare l’entusiasmo con l’autorità. Per quanto riguarda la salute cercate di divertirvi ogni tanto: vi aiuterà a migliorare il morale e sopratutto le condizioni fisiche.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in congiunzione con Mercurio nel vostro segno. In coppia sarete più tranquilli del solito e passerete bei momenti accanto al partner: a volte la serenità paga più della fantasia. Single: la giornata sarà molto stimolante e ricca di incontri. Avrete la possibilità di conoscere persone diverse. Professionalmente, anche se ci saranno disturbi ambientali, nulla riuscirà ad influenzare negativamente il vostro entusiasmo e le vostre dinamiche: siete su una buona strada e dovreste continuare così. Per quanto riguarda la salute, lo stress tenderà a diminuire, tuttavia dovreste cercare di riposarvi un po’ di più.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in congiunzione con Mercurio nel vostro segno. In coppia sarete molto attenti e cercherete di mostrare il vostro affetto per la gioia del partner. Single: se di recente avete incontrato una nuova persona, potreste ricevere buone notizie. A lavoro, le vostre incertezze professionali vi impediscono di avanzare serenamente, ma se rifletterete un attimo, troverete la soluzione migliore. La salute è buona: non trascurate le esigenze del corpo e cercate di riposarvi per non esaurire le energie.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in opposizione con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, l’entusiasmo sta diminuendo: concedetevi del tempo per pensare e trovate la reale causa prima di prendere decisioni affrettate. Single: sarebbe meglio evitare alcuni discorsi, potreste dire cose troppo pesanti. Professionalmente la vostra discrezione potrebbe all’improvviso essere interpretata in modo errato, rischiando di indebolire i progetti: osate e dite ciò che pensate se volete chiarire la situazione. Per quanto riguarda la salute, questo aspetto astrale accentua le ansie: trovate un modo per liberarvi dai pensieri negativi e tutto andrà bene.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e vi motiverà a pensare seriamente alla vostra situazione sentimentale. Le coppie in difficoltà dovrebbero approfittare di questo periodo per mettere ordine alle discordie: coltivare il risentimento non è assolutamente la soluzione giusta. Single: se avete dei dubbi sulle vere intenzioni di una persona, è tempo di chiedere risposte. A lavoro, Urano guida le vostre idee e la comunicazione facendovi diventare dei buoni consiglieri: i colleghi saranno lieti di poter contare su di voi. La salute è abbastanza buona, tuttavia, potreste avvertire alcuni disagi a livello di articolazioni.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in opposizione con Plutone nel vostro segno. In coppia avrete difficoltà ad esprimervi: tante cose non dette potrebbero danneggiare il vostro rapporto. Dovreste trovare un modo per parlare con il partner ed affrontare insieme la situazione. Single: non esitate a mostrare la vostra vera personalità perché potreste perdere alcune opportunità. A lavoro, l’aspetto astrale vi darà l’impulso necessario per rimanere efficaci ed obiettivi per tutto il giorno. L’entourage professionale può contare sulla vostra professionalità e sulle vostre abilità. Per quanto riguarda la salute, sarebbe saggio cercare di aiutare il corpo a purificarsi da alcune tossine.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in opposizione con Plutone nel vostro segno e porta una piccola nota di frustrazione emotiva. In coppia si tratta del fatto che non riuscite a trovare del tempo per stare di più con il vostro partner. Single: anche se non siete del’umore giusto dovreste uscire di più e potreste cambiare idea sulla vostra situazione. A lavoro si annuncia una giornata molto impegnativa, tuttavia, sarebbe saggio fare solo il necessario per non rischiare di fare degli errori. Per quanto riguarda la salute, a causa di un’alimentazione sbagliata, potreste avere dei problemi alla digestione.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia sarà una giornata intensa, piena di affezione e romanticismo: dovreste approfittarne per pensare seriamente ai progetti per il futuro. Single: se incontrerete una persona, avrete buone possibilità di trascorrere una bella serata. A lavoro troverete il supporto dei collaboratori ed accederete con facilità ad un obiettivo importante. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete al massimo delle forze e dovreste cercare di imparare a temperare un po’ le vostre attività.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno ed annuncia dei cambiamenti. Sentimentalmente, per le coppie potrebbe essere una questione di ridefinire le priorità o di creare alcuni spazi per la libertà di ciascuno. Per i single, potrebbe trattarsi di un incontro promettente. A lavoro, avrete più opportunità del solito di fare delle scelte, prendere decisioni ed iniziative che saranno apprezzate dai vostri collaboratori. Per quanto riguarda la salute, siete in ottime condizioni sia fisiche che morali. Ricordate di mantenere questa vitalità praticando qualche sport che, sopratutto, rafforza la mente e rinvigorisce il corpo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, per le coppie, sarà una bella giornata favorita dalla complicità: nessun fraintendimento, nessuna ambiguità, volete giocare la carta della sincerità e vi riuscirà perfettamente. Single: dovreste approfittare di questo bellissimo aspetto planetario per uscire di più. Professionalmente godrete di apertura mentale, avrete l’occhio acuto ed il verbo umoristico riuscendo a lavorare bene in un’atmosfera piacevole. Per quanto riguarda la salute, le vostre forze saranno conservate e dovreste approfittare dell’occasione per praticare attività sportive.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in opposizione con Plutone nel vostro segno. In coppia potreste alimentare la gelosia del partner a causa del vostro atteggiamento: cercate di essere ragionevoli nelle vostre scelte. Single: sarete confusi e potreste passare dall’odio all’amore o viceversa in un attimo. A lavoro siete insoddisfatti e dubiterete anche delle attività degli altri: fate un passo indietro e cercate di organizzarvi meglio. Per quanto riguarda la salute, la vostra mente è troppo influenzata dalla posizione delle Stelle e soffrirete l’assalto dello stress o delle notti insonni a causa dell’ansia: concentratevi sulla vostra alimentazione e dormite bene per non peggiorare la situazione.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.