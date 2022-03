Oroscopo del giorno 05 Marzo 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, potreste alimentare la gelosia del partner a causa del vostro atteggiamento: cercate di essere ragionevoli nelle vostre scelte. Single: sarete confusi e potreste passare dall’odio all’amore o viceversa in un attimo. Professionalmente siete insoddisfatti ed inizierete a dubitare del lavoro dei vostri collaboratori: fate un passo indietro e cercate di organizzare al meglio le attività future. Per quanto riguarda la salute vi trovate in uno stato generale di affaticamento e potreste diventare impulsivi: prendetevi del tempo per rilassarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in sestile con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, la presenza della Luna nel vostro cielo consente riconciliazioni e perdono. Approfittatene per scusarvi se è necessario o per recuperare il tempo perso a causa dei dubbi che vi hanno tenuto a distanza. Professionalmente, alcune certezze vi spingono ad agire: prendetevi del tempo per pensare prima di iniziare a difendere una causa che non avete capito bene, potrebbe essere controproducente. Per quanto riguarda la salute, assicuratevi di rilassare i neuroni ed i muscoli sollecitati dalle solite attività quotidiane.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in opposizione con Venere nel vostro segno. In coppia dovreste dare tempo alle cose per maturare perché le parole impulsive di solito non risolvono nulla. Single: sarebbe meglio passare più tempo con i vostri cari che inseguire sogni effimeri. Professionalmente non sarete molto motivati: sembra che la routine si sia fatta strada nella vostra vita lavorativa e che l’aspetto astrale inneschi il bisogno di novità. Per quanto riguarda la salute, il clima inflitto dalle Stelle rischia seriamente di minare il vostro morale. Cercate di rilassarvi e di non pensare sempre e solo ai problemi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, l’aspetto astrale è più favorevole per i single che apriranno il loro cuore e saranno molto attenti con le persone che incontreranno: bella giornata in prospettiva. In coppia, la maggior parte di voi penserà a modi originali per rinnovare le loro promesse d’amore. A lavoro sarete un po’ distratti ed avrete difficoltà a gestire le vostre attività: cercate di capirne il motivo per poter ritrovare la motivazione necessaria. Per quanto riguarda la salute godete di buone condizioni sia fisiche che morali.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in sestile con Saturno nel vostro segno. In coppia sarete taciturni e seri: cercate di aprirvi di più e parlate con il partner per evitare di essere fraintesi. Single: non siete ancora decisi su quello che dovreste fare. Prendetevi un po’ di tempo per riflettere e per valutare i pro ed i contro della vostra situazione. Professionalmente sarete di buon umore ed in grado di disinnescare un conflitto interno che dura da tempo: gli altri ve ne saranno grati. Per quanto riguarda la salute siete in ottime condizioni fisiche, tuttavia, fate attenzione agli sforzi inutili per evitare dolori muscolari.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in opposizione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, sia in coppia che single, finalmente capirete quali sono i problemi da risolvere: Giove sarà il vostro alleato e vi aiuterà ad esprimere i vostri pensieri in modo obiettivo. A lavoro siete insoddisfatti e potreste comportarvi inadeguatamente con i vostri colleghi: cercate di calmarvi e pensate bene prima di agire. Per quanto riguarda la salute, siete giù di morale e dovete trovare un modo per vedere il lato positivo delle cose in generale.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, non avrete nessuna preoccupazione: tutto sta andando per il meglio e siete contenti del vostro percorso emotivo. Single: i vostri appuntamenti avranno la possibilità di trasformarsi in qualcosa di più serio. Professionalmente, consoliderete i legami con i vostri colleghi e superiori, rendendo l’atmosfera ricca di positività. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi indurranno a prendervi cura del vostro corpo: grazie alla loro buona influenza, saprete meglio di chiunque altro come affrontare i piccoli problemi della vita quotidiana.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. In coppia potreste vivere una svolta piuttosto positiva se riuscirete a pensare alla vostra situazione con il senno di poi necessario. Single: grazie al vostro atteggiamento riuscirete a farvi capire molto bene dalle persone che incontrerete. Professionalmente, potreste perdere la calma a causa di commenti fastidiosi: cercate di essere diplomatici. Per quanto riguarda la salute, state trascurando il vostro corpo e gli effetti negativi cominciano a sentirsi: avete bisogno di riposo.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in opposizione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, non lasciatevi trasportare dalla gelosia: cercate di essere sicuri che i vostri dubbi siano validi prima di reagire. Single: anche per voi Giove alimenta il dubbio e non riuscirete ad apprezzare le persone che incontrerete. A lavoro, nonostante le vostre iniziative, i risultati non sembrano soddisfare ancora i superiori, se ne avete. Cercate di farvi capire prima che qualcuno si prenda i vostri meriti. Per quanto riguarda la salute, la forma è lì, ma la maggior parte di voi non riuscirà a goderne a causa dei pensieri un po’ troppo grigi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia è molto probabile passare una fase positiva grazie a questo aspetto astrale che stimolerà la vostra fantasia diminuendo in modo considerevole la routine. Single: il vostro lato umoristico vi aiuterà ad incantare le persone intorno a voi. Professionalmente sarete abbastanza motivati per portare al termine le vostre attività prioritarie. Per quanto riguarda la salute, nessun disturbo vi minaccerà: è tempo di prendere un po’ di aria fresca e fare qualche passeggiata per godervi appieno l’influenza delle Stelle.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia siete riusciti ad eliminare la routine che vi pesava ed oggi avrete voglia di scoprire dove potrebbe andare la vostra relazione. Single: dovreste essere più creativi ed originali nei vostri modi di agire per poter attrarre le persone che vi interessano. Professionalmente sarete di buon umore ed in grado di disinnescare un conflitto interno che dura da tempo: gli altri vi saranno grati. Per quanto riguarda la salute, da un po’ di tempo avete capito che è meglio limitare gli eccessi e questo vi fa sentire molto meglio.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in sestile con Urano nel vostro segno. In coppia non dovreste esitare a fare un passo importante: fate uno sforzo per prendere una decisione e tutto vi sembrerà risolvibile. Single: anche voi dovreste decidere quale è il desiderio più grande ed agire di conseguenza. Professionalmente, la forza attuale sta nel vostro dinamismo ed energia: sapete come prendere i vostri colleghi e riuscirete ad organizzare le vostre attività egregiamente. Per quanto riguarda la salute, avreste bisogno di camminare di più per stimolare la circolazione del sangue.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.