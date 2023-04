Un libro di Lab Dfg celebra i 40 anni dal secondo scudetto della Roma

LATINA – Si intitola QUANTO SEI BELLA ROMA, il libro edito da Lab Dfg di Latina che celebra i 40 anni dal secondo Scudetto giallorosso: storie, personaggi, curiosità di un campionato entrato nel cuore dei tifosi. Scritto da Mauro Grimaldi esce proprio durante la qualificazione alle semifinali di Europa League e ripercorre il campionato vinto nel 1982-1983, quello del secondo Scudetto della storia del club.

“Le emozioni di ieri – spiegano dalla casa editrice pontina – tornano per magia come se il tempo non fosse mai passato, restituendo quell’amore puro che appartiene al “core” dei tifosi giallorossi. Un libro non solo per chi c’era, ma anche per le generazioni successive e per tutti gli appassionati di calcio e di sport, ai quali, come al solito, Mauro Grimaldi propone uno spaccato di storia e di vita, che aiutano a comprendere meglio i fatti del campo.

Mauro Grimaldi è uno dei massimi dirigenti sportivi del calcio italiano, oltre a essere giornalista e scrittore. Ha ricoperto vari ruoli nel mondo dello sport, tra cui quello di Segretario Generale della

Lega Dilettanti e Vicepresidente Vicario della Lega Italiana Calcio Professionisti. Attualmente è Consigliere Delegato della Federcalcio Servizi. Come autore ha pubblicato diverse opere sulla

storia del calcio. Ha vinto il Premio selezione Bancarella Sport nel 2000 e nel 2014, una menzione speciale sempre al Bancarella Sport nel 2013, il Premio Gabriele Sandri per la letteratura sportiva

nel 2015 e il Premio Racalmare Leonardo Sciascia per l’editoria dell’infanzia nel 2019.

L’anno prossimo toccherà alla Lazio.