Al via “Radure”, edizione dedicata a Giacomo Puccini nel centenario dalla sua scomparsa

MONTI LEPINI – “Radure – Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud” si conferma come una proposta culturale d’eccellenza per promuovere il territorio e rilanciarne l’immagine, attraverso la commistione tra le arti dello spettacolo dal vivo, le identità dei luoghi e la partecipazione attiva delle realtà operanti in questi splendidi Comuni. Dal 28 giugno all’11 agosto 2024, un ricco calendario di appuntamenti a cura dei Comuni di Priverno (capofila), Sermoneta, Norma, Carpineto Romano, Roccagorga, Segni, Maenza e Cori segnerà i luoghi della cultura attraversati dal cammino spirituale della Via Francigena del Sud. Primo festival di valorizzazione del patrimonio culturale del sistema territoriale dei Monti Lepini, la sesta edizione di “Radure” si sviluppa grazie al contributo della Regione Lazio e nell’ambito del progetto integrato “Invasioni Creative” di ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, in collaborazione con la Compagnia dei Lepini. Ideato da ATCL nel 2016 e sperimentato nell’area dei Castelli Romani nel 2016/2017, “Invasioni Creative” mira a sviluppare strategie di progettazione partecipata, che consentano alle pratiche artistiche di essere parte integrante del processo di sviluppo attraverso la creazione e il consolidamento di comunità di pratica territoriali, potenziate anche attraverso i programmi di formazione per adulti, che ATCL ha attivato negli anni in seno alle collaborazioni internazionali con cui collabora nell’ambito dei programmi Erasmus+. Il programma dell’edizione 2024 del Festival “Radure – Spazi Culturali lungo la Via Francigena del Sud” sarà dedicato all’Opera lirica, nel centenario della morte di Puccini. Un repertorio per esplorare le connessioni tra le eroine pucciniane, i complessi sentimenti umani e il rapporto con la natura nel contesto di un festival dedicato allo sviluppo sostenibile e alla consapevolezza comunitaria. Come di consueto, ampio spazio anche alle compagnie locali, con performance dedicate alla tematica dell’esplorazione dei sentimenti umani ed al connubio uomo-natura. Si inizia a Priverno, venerdì 28 giugno alle 21:00 al Parco Archeologico Privernum con la prima data dedicata all’Opera lirica: “Tosca – Floria, il canto intriso di natura e il coraggio femminile”. Il giorno successivo, sabato 29 giugno, la rassegna si sposta a Sermoneta, nella meravigliosa cornice del Belvedere dove, alle 21:00, andrà in scena “La fanciulla del west – Minnie, il perdono”. Domenica 30 giugno alle 18:30, sempre a Sermoneta, all’ombra della Loggia dei Mercanti, la “Compagnia Le Colonne” porterà in scena lo spettacolo “Diecigiugnoventiquattro” di Giancarlo Loffarelli, mentre sempre domenica 30 giugno alle 18:30 presso l’Infermeria dell’Abbazia di Fossanova, la “Corale Polifonica Città di Pontinia e Teen..Canto”, diretta dal M° Roberta Cappuccini, eseguirà il concerto “Voci per l’anima”. Quirino Briganti, presidente della Compagnia dei Lepini, ha dichiarato: “Queste manifestazioni rappresentano un’importante occasione per mettere in luce il nostro ricco patrimonio culturale e per favorire la coesione delle nostre comunità. ‘Radure’ non è solo un festival, ma un viaggio attraverso la storia, l’arte e le emozioni dei Monti Lepini, e ogni evento è un’opportunità per valorizzare e far conoscere le bellezze del nostro territorio”. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.