Il Pianista Simone Sala raddoppia a Latina Lido: mercoledì concerto all’alba e al tramonto

LATINA – Ha deciso di raddoppiare gli appuntamenti, Simone Sala, l’eclettico Pianista, Compositore e Direttore Artistico Italiano che porterà al lido di Latina una parte del suo vastissimo repertorio sia all’alba che al tramonto.

Gli appuntamenti, ad ingresso libero, sono dunque 2:

Alle 5.30 del mattino per aspettare insieme il sorgere del sole che avverrà alle 5.44

Alle 18 per aspettare il tramonto che avverrà alle 20.43

Il mare, la natura e le magiche note del pianoforte suonato magistralmente da Simone Sala.

Non è tutto perché il pianoforte sarà a disposizione tutto il giorno presso Appeal Beach per chi vorrà esibirsi immergendosi nello spettacolo del Parco Nazionale del Circeo.

Appeal Beach, il secondo chiosco a sinistra a Latina Lido, sarà la cornice perfetta per tutto questo, non solo un chiosco ma uno spazio dove vivere la cultura e la musica a contatto con la natura!

L’evento è inserito nel calendario dei Salotti Musicali, la rassegna culturale organizzata dall’associazione culturale Eleomai

Chi è Simone Sala

Simone Sala è un Pianista, Compositore e Direttore Artistico italiano. Nasce a Bojano, piccola cittadina dell’Italia del Sud situata in Molise e inizia giovanissimo lo studio della Musica e del Pianoforte. A 10 anni entra al Conservatorio L.Perosi di Campobasso dove si diploma a 20 anni con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Nel 2006 vince una borsa di studio integrale presso la Southern Methodist University di Dallas dove si trasferisce per continuare a studiare con Jaquin Achucarro, conseguendo, dopo 3 anni, il titolo di laurea “Artist Certificate” in Piano Performance.

Nell’arco di 15 anni è risultato vincitore di più di 30 di premi nelle competizioni pianistiche di tutto il mondo, nonché della Medaglia al merito della Regione Molise e di quella Onorifica della Presidenza della Repubblica Italiana, riservate ai giovani ritenuti meritevoli per le loro attività in ambito artistico-culturale.

Dal 2021 è Docente di Pianoforte principale presso il Conservatorio Perosi di Campobasso.

Ingresso Gratuito

Info: 3384874115