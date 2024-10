Cisterna, ammonito e “in prova”, cerca di violentare la ex: ora è in carcere

CISTERNA– Era sottoposto al beneficio dell’affidamento in prova dopo una condanna per reati contro il patrimonio, ma ha trasgredito le prescrizioni ed è stato arrestato un uomo a Cisterna.

E’ stata la Polizia di Stato a intervenite a tutela di una donna di 47 anni che dopo aver interrotto una breve relazione sentimentale con l’uomo proprio a causa dei suoi comportamenti violenti, si è vista nuovamente aggredita. L’ex ha infatti tentato di avere un rapporto sessuale con la lei, minacciandola e causandole lesioni personali.

L’Ufficio di Sorveglianza, in considerazione della gravità dei fatti, ha ritenuto necessario sospendere in via cautelativa il beneficio dell’affidamento in prova, disponendo la misura più afflittiva della custodia in carcere. L’uomo, in passato era già stato dalla misura dell’Ammonimento del Questore per violenza domestica nei confronti della precedente compagna. Nelle scorse ore è stato rintracciato dagli investigatori del Commissariato e condotto presso la casa circondariale di Latina.