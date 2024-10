Latina, vigilante picchiato all’uscita dal lavoro, dopo essere stato accerchiato da tre persone

LATINA – Un addetto alla sicurezza del Conad di via Don Torello a Latina, è stato aggredito e picchiato ieri sera poco dopo la chiusura del supermercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, il vigilante aveva appena concluso il proprio turno e stava salendo in sella alla sua bici per tornare a casa quando è stato accerchiato da un gruppo di persone, tre o quattro, è stato spinto a terra e poi colpito con calci e pugni. Sul posto dopo i fatti sono intervenuti i poliziotti della Volante e il 118. Le indagini sono in corso per comprendere le motivazioni del pestaggio e trovare i responsabili.