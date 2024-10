Latina, pensiline pericolanti, chiusa la scuola di Via Quarto

LATINA – Le pensiline dei camminamenti esterni della scuola primaria di Via Quarto dell’Ic Frezzotti-Prampolini sono pericolanti e la scuola è stata chiusa. E’ accaduto dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco eseguito nel pomeriggio di ieri su segnalazione di alcuni genitori.

La stessa scuola in una comunicazione importante alle famiglie parla di “Interdizione totale del plesso Scuola Primaria di via Quarto a seguito di sopralluogo VVF”. Dunque oggi bambini a casa e famiglie alle prese con un problema non da poco e l’indicazione a proseguire le lezioni a distanza, quindi casa, come avveniva durante il covid.