Incidente mortale a Priverno, muore un 45enne del posto

PRIVERNO – Incidente stradale mortale nel pomeriggio di domenica sulla via dei.Monti Lepini a Priverno. A perdere la vita un uomo di 45 anni del posto.

Nell’incidente sono state coinvolte due autovetture una guidata da un uomo di 36 anni con a bordo la moglie e i suoi due figli minorenni e una guidata dalla vittima.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti, l’auto guidata dal 36enne proveniente da Frosinone che procedeva in direzione di Latina, giunta all’altezza dell’intersezione con via Torretta Rocchigiana si scontrava con il veicolo guidato dal 45 enne che proveniva da via Schito dalla direzione opposta di marcia. Fatale l’impatto, il 45enne è morto nonostante i tentativi di soccorso eseguiti dal personale del 118.

Feriti i quattro occupati dell’altro veicolo che sono stati trasportati al Goretti di Latina.