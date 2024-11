Era ai domiciliari ma i Carabinieri lo scoprono in giro in bicicletta

APRILIA – Era ai domiciliari per il tentato furto di un’auto ma è stato sorpreso dai carabinieri mentre evadeva dalla misura restrittiva. Mentre eseguivano un servizio di controllo del territorio ad Aprilia i militari hanno notato l’uomo, un 48enne del posto, in sella alla sua bicicletta mentre andava in giro per le strade della città. Pertanto è scattato l’arresto in flagranza di reato in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Latina.