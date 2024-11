Aprilia, minorenne egiziano si presenta ai carabinieri e chiede aiuto: “Sono solo”

APRILIA – E’ arrivato in Italia dal Nord Africa senza parenti e si è rivolto ai carabinieri della Stazione di Aprilia chiedendo aiuto. Qualcuno, dopo un lunghissimo viaggio, forse in auto, lo ha lasciato solo. E’ quanto un minorenne egiziano ha dichiarato presentandosi il 1° novembre ai militari ai quali ha dichiarato di essere egiziano, di essere entrato nel territorio nazionale dopo aver attraversato diversi paesi, aggiungendo di non avere alcun familiare a cui rivolgersi e, soprattutto, un luogo dove abitare.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per l’identificazione certa del minore e contemporaneamente hanno contattato i servizi sociali del comune e il pronto intervento sociale, uffici attraverso i quali è stata individuata, in provincia, una struttura dove il giovane è stato accolto.