Controlli in un’azienda azienda agricola di Latina, tre persone denunciate

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato di Latina hanno effettuato dei controlli presso un’azienda agricola del territorio e hanno denunciato l’amministratore unico, una donna di 29 anni in concorso con altri due uomini di 35 e 72 anni, per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Gli indagati hanno attestato falsamente la formazione in materia di sicurezza nei confronti di 4 lavoratori, e a seguito di ulteriori accertamenti, l’amministratore unico della società è stata denunciata anche perché si era resa responsabile di non aver sottoposto i lavoratori alla visita medica di idoneità e per non aver assicurato loro un’adeguata formazione. All’interno dell’azienda sono stati scoperti 3 lavoratori per i quali non era stata inoltrata la comunicazione di assunzione, violazione per la quale è prevista l’applicazione della maxi sanzione per ogni singolo lavoratore e la sospensione dell’attività.