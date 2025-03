Il Comandante omaggia le donne dell’Arma

TERRACINA – “Il loro contributo va ben oltre l’aspetto operativo poiché rafforzano l’Arma con la loro sensibilità e capacità di ascolto, molto preziosa per fronteggiare i reati di violenza di genere cui le donne sono sovente vittime”. Con questo messaggio il Comandante della Compagnia Carabinieri di Terracina, il Maggiore Saverio Lo Iacono, ha omaggiato le donne dell’Arma dei Carabinieri in occasione della festività dell’8 marzo. Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Terracina ha omaggiato le donne dell’Arma facenti parte dell’organico, con il simbolo floreale della ricorrenza “La Mimosa”, che rappresenta il senso di libertà, autonomia e sensibilità delle donne. Si è voluto porre l’attenzione sulle donne in divisa, che rappresentano un valore imprescindibile, distinguendosi per impegno, determinazione, coraggio e affidabilità.