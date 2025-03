Latina Storia@Fest in vista del Centenario, pubblicato l’avviso per gli eventi

LATINA – E’ partito in questi giorni il primo step per l’organizzazione del Latina Storia@Fest, una settimana di eventi culturali che si terranno in città dal 19 al 25 maggio 2025. Il Comune ha pubblicato un avviso esplorativo per individuare di operatori di spettacolo e culturali (società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei,e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private) potenzialmente interessati a presentare proposte per singoli eventi da inserire nella programmazione. Latina Storia@Fest 2025 ha come tema centrale “Il Viaggio”, osservato da cinque punti di prospettiva (parole, musica, immagini, pietre e gusto) attraverso i quali si potranno realizzare diverse tipologie di eventi. Sul sito istituzionale del Comune sono consultabili e scaricabili sia l’avviso pubblico che il relativo modulo per la presentazione delle proposte, da inviare entro e non oltre il 23 marzo prossimo tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunale.latina.it. L’oggetto della pec dovrà riportare la dicitura: “Indagine di mercato – Presentazione iniziative culturali da inserire all’interno del Latina Storia@Fest”.