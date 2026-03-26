CRONACA
Una canzone per Federico, la famiglia Salvagni continua a chiedere giustizia
A Latina, la famiglia di Federico Salvagni, il sedicenne investito e ucciso lo scorso 15 agosto, ha realizzato alcune canzoni con l’intelligenza artificiale per mantenere viva l’attenzione sulla vicenda giudiziaria. I brani, ideati dal padre e dal fratello gemello del ragazzo – presente la notte della tragedia – raccontano il dolore della perdita e immaginano un dialogo tra la vittima e l’uomo accusato dell’investimento, Gioacchino Sacco, 48 anni, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso. L’incidente è avvenuto lungo la strada che collega San Felice Circeo a Terracina. Il prossimo 9 aprile, davanti al Tribunale di Latina, è fissata la prima udienza del processo, che si svolgerà con rito ordinario. La famiglia del giovane continua a chiedere verità e giustizia per una tragedia che ha profondamente colpito la comunità.
CRONACA
Latina, nasce il Comitato “Basta Degrado Centro Storico”: 80 cittadini in assemblea
Ottanta cittadini si sono riuniti per costituire il “Comitato Basta Degrado Latina Centro Storico”, con l’obiettivo di contrastare il degrado urbano e migliorare la vivibilità del quartiere. L’assemblea si è svolta in via Cairoli, a Latina, coinvolgendo residenti dell’area del centro che si sviluppa intorno a viale Don Morosini. Il nuovo organismo nasce come realtà libera e indipendente, con l’intento di rappresentare in modo più strutturato le istanze dei cittadini e dialogare con le istituzioni. Tra le priorità indicate, il contrasto ai fenomeni di incuria e bivacchi che negli ultimi anni hanno interessato la zona, penalizzando residenti e attività commerciali. Il comitato punta anche a proporre soluzioni per la riqualificazione del centro, con attenzione alla sicurezza, al decoro urbano e alla valorizzazione degli spazi pubblici, a partire dal verde. Nel corso dell’assemblea sono stati nominati i referenti: Giancarlo Caianiello presidente, Anna Maria Pezzella vicepresidente e Mimmo Cinelli segretario, affiancati da un consiglio direttivo composto da undici membri. L’iniziativa rappresenta un primo passo verso un’azione condivisa dei cittadini per il rilancio del centro storico.
CRONACA
Aprilia, due arresti per droga e armi: sequestrati hashish, cocaina e pistola modificata
La Polizia di Stato di Aprilia ha arrestato due uomini residenti in città, entrambi con precedenti, trovati in possesso di un’arma e di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nei servizi mirati di contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di droga sul territorio. L’intervento è scattato dopo la segnalazione della possibile presenza di un’arma in un’abitazione. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto una pistola modificata con munizionamento e numerose dosi di droga: oltre 3 chilogrammi di hashish, circa 130 grammi di marijuana e 56 grammi di cocaina, insieme a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti manoscritti e telefoni cellulari. Il quadro investigativo suggerisce un’attività di spaccio strutturata. Arma e droga sono state sequestrate e affidate all’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso. I due arrestati sono stati tradotti in carcere in attesa della convalida.
CRONACA
Tamponamento tra 4 auto sulla Pontina, lunghe code in direzione sud
Traffico intenso sulla Pontina a causa di un tamponamento tra quattro auto avvenuto intorno alle 16:30 all’altezza dello svincolo con la Nettunense, nel territorio di Aprilia. In direzione sud si viaggia a corsia ridotta con lunghe code tra via Pomezia e Aprilia. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118. Al momento si registrano lunghe code di oltre 6 chilometri.
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