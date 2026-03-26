Lunanotizie.it

CRONACA

Latina, nasce il Comitato “Basta Degrado Centro Storico”: 80 cittadini in assemblea

Pubblicato

43 minuti fa

Ottanta cittadini si sono riuniti per costituire il “Comitato Basta Degrado Latina Centro Storico”, con l’obiettivo di contrastare il degrado urbano e migliorare la vivibilità del quartiere. L’assemblea si è svolta in via Cairoli, a Latina, coinvolgendo residenti dell’area del centro che si sviluppa intorno a viale Don Morosini. Il nuovo organismo nasce come realtà libera e indipendente, con l’intento di rappresentare in modo più strutturato le istanze dei cittadini e dialogare con le istituzioni. Tra le priorità indicate, il contrasto ai fenomeni di incuria e bivacchi che negli ultimi anni hanno interessato la zona, penalizzando residenti e attività commerciali. Il comitato punta anche a proporre soluzioni per la riqualificazione del centro, con attenzione alla sicurezza, al decoro urbano e alla valorizzazione degli spazi pubblici, a partire dal verde. Nel corso dell’assemblea sono stati nominati i referenti: Giancarlo Caianiello presidente, Anna Maria Pezzella vicepresidente e Mimmo Cinelli segretario, affiancati da un consiglio direttivo composto da undici membri. L’iniziativa rappresenta un primo passo verso un’azione condivisa dei cittadini per il rilancio del centro storico.

Argomenti correlati:
Leggi l’articolo completo

CRONACA

Una canzone per Federico, la famiglia Salvagni continua a chiedere giustizia

Pubblicato

41 minuti fa

26 Marzo 2026

da

federico salvagni

A Latina, la famiglia di Federico Salvagni, il sedicenne investito e ucciso lo scorso 15 agosto, ha realizzato alcune canzoni con l’intelligenza artificiale per mantenere viva l’attenzione sulla vicenda giudiziaria. I brani, ideati dal padre e dal fratello gemello del ragazzo – presente la notte della tragedia – raccontano il dolore della perdita e immaginano un dialogo tra la vittima e l’uomo accusato dell’investimento, Gioacchino Sacco, 48 anni, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso. L’incidente è avvenuto lungo la strada che collega San Felice Circeo a Terracina. Il prossimo 9 aprile, davanti al Tribunale di Latina, è fissata la prima udienza del processo, che si svolgerà con rito ordinario. La famiglia del giovane continua a chiedere verità e giustizia per una tragedia che ha profondamente colpito la comunità.

Leggi l’articolo completo

CRONACA

Aprilia, due arresti per droga e armi: sequestrati hashish, cocaina e pistola modificata

Pubblicato

3 ore fa

26 Marzo 2026

da

La Polizia di Stato di Aprilia ha arrestato due uomini residenti in città, entrambi con precedenti, trovati in possesso di un’arma e di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nei servizi mirati di contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di droga sul territorio. L’intervento è scattato dopo la segnalazione della possibile presenza di un’arma in un’abitazione. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto una pistola modificata con munizionamento e numerose dosi di droga: oltre 3 chilogrammi di hashish, circa 130 grammi di marijuana e 56 grammi di cocaina, insieme a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti manoscritti e telefoni cellulari. Il quadro investigativo suggerisce un’attività di spaccio strutturata. Arma e droga sono state sequestrate e affidate all’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso. I due arrestati sono stati tradotti in carcere in attesa della convalida.

Leggi l’articolo completo

CRONACA

Tamponamento tra 4 auto sulla Pontina, lunghe code in direzione sud

Pubblicato

16 ore fa

25 Marzo 2026

da

Traffico intenso sulla Pontina a causa di un tamponamento tra quattro auto avvenuto intorno alle 16:30 all’altezza dello svincolo con la Nettunense, nel territorio di Aprilia. In direzione sud si viaggia a corsia ridotta con lunghe code tra via Pomezia e Aprilia. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118. Al momento si registrano lunghe code di oltre 6 chilometri.

Leggi l’articolo completo

Più Letti