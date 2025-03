Paolo Ruffini a Cisterna dialoga con gli studenti del Campus dei Licei Ramadù

CISTERNA – Prosegue oggi con l’appuntamento in programma a partire dalle 11 al Campus dei Licei Ramadù di Cisterna la rassegna “Chi sono IO?” voluta dalla Provincia di Latina e realizzata in collaborazione con l’associazione Tuttilibri di Formia, è rivolta agli studenti del triennio delle scuole superiori del territorio per favorire riflessione e dialogo sulle fragilità degli adolescenti di fronte al futuro, mettendoli in contatto con scrittori e personaggi del mondo della scuola e dello spettacolo che hanno qualcosa dire e praticano ogni giorno, nelle loro vita, quello di cui parlano.

Oggi, nell’Auditorium della scuola di Cisterna arriverà l’attore e regista Paolo Ruffini (foto dal suo profilo Fb) che porterà agli studenti una riflessione tra ironia e profondità sul valore delle relazioni umane e dell’inclusione. L’ incontro sarà trasmesso in diretta Zoom e successivamente disponibile online.

Per aggiornamenti e informazioni, è possibile seguire i canali ufficiali della Provincia di Latina e dell’Associazione Culturale Tuttilibri che ha organizzato gli incontri.