“Il referendum sul Jobs Act nasce già vecchio”: ne parla a Latina il professor Marco Leonardi

LATINA – L’associazione Provincia Democratica ha organizzato per Lunedi 17 marzo alle ore 18 a Latina presso il Circolo Cittadino in piazza del Popolo un’iniziativa dal titolo: “Il referendum sul Jobs Act nasce già vecchio: serve un confronto per una nuova riforma del mercato del lavoro”.

Gli obiettivi sono approfondire gli elementi positivi del Jobs Act, ciò che non ha funzionato e gli istituti non attuati, i cambiamenti apportati dagli interventi della Corte Costituzionale, i motivi per il No al referendum indetto per l’abolizione di norme del Jobs Act in quanto farebbe tornare in vigore una disciplina penalizzante per i lavoratori rispetto a quella attuale e per indicare gli elementi principali di una riforma del mercato del lavoro che un PD con profilo di governo adeguato dovrebbe proporre per candidarsi credibilmente alla guida dell’Italia.

Presiederà l’incontro

Carlo MEDICI già Sindaco di Pontinia e Presidente della Provincia di Latina

Interverranno

Antonello TESTA

Direttore Provinciale CNA

Roberto CECERE

Segretario Generale CISL provincia di Latina

Modererà l’incontro

Valentina MATTEI

RELATORE

Prof. Marco LEONARDI

Ordinario di Economia Politica Università Statale Milano e già Capo Dipartimento Programmazione Economica Presidenza Consiglio dei Ministri Governo DRAGHI

Associazione Provincia Democratica