Sermoneta, Festa dei Fauni e processione il 18 e 19 marzo

Sermoneta torna a festeggiare il Santo Patrono con un programma di iniziative nel segno della tradizione il 18 e 19 marzo.

Martedì 18 marzo torna la Festa dei Fauni in collaborazione con la Pro Loco di Sermoneta. A partire dalle 19.30 al parco di Campo Vecchio ci sarà l’esibizione degli sbandieratori Ducato Caetani, l’accensione dei “fauni” – i falò propiziatori che annunciano l’arrivo imminente della primavera – e la distribuzione di panini e dolci tipici.

Mercoledì 19 marzo sarà inaugurata alle 15.30 a palazzo Caetani la mostra fotografica “Per le strade di Sermoneta nel 1967”, a cura del fotografo romano Sebastiano Porretta che ha riscoperto gli scatti di quasi 60 anni fa in un vecchio album di negativi, restaurati e sviluppati. A seguire la processione di San Giuseppe in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta: alle 16.45 verrà portata in processione la statua del Patrono dalla cattedrale di Santa Maria alla chiesa di San Giuseppe, dove si terrà la messa. Al termine, rientro in cattedrale. La cerimonia sarà accompagnata dalla Banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta diretta dal M° Michele Secci. Gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico. «Cittadini, turisti e visitatori saranno i benvenuti», dice il Presidente del Consiglio delegato alla cultura Pierluigi Torelli, invitando tutti a partecipare.