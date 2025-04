Addio a Papa Francesco, il cordoglio della diocesi pontina e del Lazio

Le campane delle chiese suonano a lutto, le bandiere sono a mezz’asta. Il mondo si raccoglie nel silenzio e nella preghiera per salutare Papa Francesco, scomparso ieri lasciando un vuoto profondo nel cuore della Chiesa e della società contemporanea.

In segno di lutto, le bandiere degli edifici pubblici sono state poste a mezz’asta. Intanto, il vescovo Mariano Crociata, in comunione con quanto indicato dalla Conferenza Episcopale Italiana, ha chiesto a tutti i parroci della Diocesi di far risuonare solennemente le campane delle chiese.

«Invito i fedeli a unirsi in momenti di preghiera personale e comunitaria – ha aggiunto Crociata – affidando il Santo Padre Francesco alla misericordia del Padre, ed essere così in comunione con la Chiesa universale»

Dalla sua elezione nel 2013, Jorge Mario Bergoglio ha rappresentato una voce profetica nel panorama globale: un pontefice vicino agli ultimi, capace di parlare alle coscienze con parole semplici e potenti. In queste ore di commozione, sono tanti i messaggi di cordoglio che si susseguono da ogni parte del mondo e i ricordi legati a quanti nel territorio pontino hanno avuto occasione e fortuna di incontrare il Santo Padre.

«Oggi più che mai risuona forte il suo richiamo alla pace e la sua ferma condanna di ogni guerra. Le sue parole restano un monito per le coscienze, un appello a non voltarsi mai dall’altra parte di fronte alla sofferenza degli ultimi e all’ingiustizia – ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca –. Roma, il Lazio e il mondo perdono un’altissima guida spirituale e morale. Il suo esempio continuerà a indicarci la strada. Addio Papa Francesco».

Il Papa venuto “dalla fine del mondo” ha segnato un’epoca con la sua testimonianza di umiltà, prossimità e apertura. Il suo insegnamento spirituale e umano continuerà a vivere nelle parole che ha pronunciato e nei gesti che hanno tracciato un cammino nuovo per la Chiesa del terzo millennio.