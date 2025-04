Controlli della Polizia nella movida di Latina: denunciati due giovani per droga e porto di armi improprie

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Polizia di Stato per il contrasto ai fenomeni legati alla movida, nella notte tra sabato e domenica gli agenti della Questura di Latina hanno denunciato due giovanissimi, sorpresi in possesso rispettivamente di sostanze stupefacenti e di oggetti atti ad offendere.

Durante le consuete attività di pattugliamento nelle zone maggiormente frequentate nei fine settimana, i poliziotti hanno notato due ragazzi muoversi con atteggiamento sospetto nei pressi di un parcheggio. A seguito di un controllo approfondito, è emerso che uno dei due, maggiorenne, era in possesso di 9 grammi di hashish suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il secondo, un minorenne, portava con sé un coltello con lama di circa 8 centimetri e uno sfollagente metallico estensibile.

Entrambi sono stati accompagnati negli uffici della Questura per le procedure di identificazione e successivamente denunciati all’autorità giudiziaria: il maggiorenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il minorenne per porto di oggetti atti ad offendere. Quest’ultimo è stato inoltre segnalato in via amministrativa per uso personale di stupefacenti, in quanto trovato in possesso di una modica quantità di droga.