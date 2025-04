Pasqua, controlli rafforzati a Latina e provincia in luoghi di ritrovo e strade

LATINA – Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi nei giorni scorsi, presieduto dalla Prefetta di Latina, ha disposta un’ intensificazione dei servizi di controllo da parte delle forze di polizia su tutto il territorio provinciale in occasione delle giornate di Pasqua.

In particolare sia nel capoluogo cittadino che nelle altre zone, soprattutto quelle a maggiore vocazione turistica, saranno incrementate le pattuglie su strada e le attività info investigative volte a prevenire fenomeni delittuosi e a tutelare gli obiettivi sensibili anche a carattere religioso. Controlli approfonditi anche per esercizi commerciali, locali di intrattenimento e aree di abituale ritrovo dei giovani, anche pubbliche, particolarmente frequentate in occasione delle festività, con intensificazione dei controlli sulle maggiori arterie stradali da parte delle pattuglie della Polizia Stradale.

Anche per questo weekend, inoltre, proseguiranno i servizi disposti dalla Questura di Latina per il contrasto alla criminalità e al degrado e servizi di ordine pubblico nella zona pub di Latina.”Un dispiegamento imponente di forze – dicono dalla Questura – per prevenire e contrastare attività delittuose criminalità diffusa su tutto il territorio provinciale.