Pontinia: denunciato il titolare di un allevamento non in regola

PONTINIA – Omessa formazione del personale alla conduzione di mezzi agricoli. Per questo è stato denunciato un 45enne di Pontinia durante i controlli dei Carabinieri insieme al Nucleo Ispettorato di Latina, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del fenomeno del “caporalato”. I controlli all’interno dell’azienda agricola di allevamento di bovini da latte di cui l’uomo è titolare. Nell’azienda sono stati identificati tre lavoratori tutti di nazionalità indiana, risultati in regola con il permesso di soggiorno e le preventive comunicazioni di assunzione. I Carabinieri hanno, inoltre, elevato ammende per oltre 2.200 euro.