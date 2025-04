Sicurezza delle infrastrutture, manutenzione sulla S.P Colli nei comuni di Sezze e Priverno

SEZZE – A partire da martedì 23 aprile 2025 e fino a martedì 30 aprile 2025, è stato avviato un importante intervento di manutenzione straordinaria del piano viabile sulla Strada Provinciale Colli, in un tratto particolarmente delicato compreso tra il chilometro 0 e il chilometro 1,5, ricadente nei comuni di Sezze e Priverno. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 18:00. Il transito è stato comunque garantito ai residenti, ai mezzi di soccorso e al servizio di trasporto pubblico urbano, affinché i servizi essenziali e le esigenze quotidiane dei cittadini possano essere comunque assicurati.

Si tratta di un intervento necessario e atteso, che rientra in un piano più ampio di riqualificazione della viabilità provinciale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, la fluidità del traffico e la qualità del manto stradale. La zona interessata, infatti, presenta criticità strutturali che richiedono un’azione decisa per prevenire disagi futuri, garantire una maggiore durabilità degli interventi e valorizzare un collegamento strategico per l’intero comprensorio.

“La manutenzione delle nostre strade – dichiara il Presidente della Provincia di Latina – è una priorità assoluta. Non si tratta solo di asfalto, ma di sicurezza per chi guida, di servizi per chi vive e lavora nei nostri comuni, di attenzione al territorio che vogliamo mantenere vivibile ed efficiente. Questo intervento rappresenta la volontà concreta della Provincia di agire con tempestività, ascoltando le esigenze delle comunità locali e garantendo standard qualitativi elevati.”