La sindaca Celentano in Piazza San Marco per le esequie del Papa: “Lui fra la gente e per la gente”

LATINA – Un minuto di silenzio osservato anche da Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna, alle 10, ha scandito l’inizio dei funerali di Papa Francesco. In piazza San Pietro 50mila fedeli 150mila i presenti in via della Conciliazione e nelle strade limitrofe, tra i primi ad arrivare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’immagine di Piazza San Pietro gremita di persone e la cerimonia funebre vengono proiettati sul maxi schermo allestito in piazza San Marco a Latina all’esterno della Cattedrale dove tanti cittadini si sono riuniti per un momento condiviso voluto dalla sindaca di Latina Matilde Celentano, che è arrivata accolta dal parroco Don Francesco Pampinella. In pima fila ad assistere alla cerimonia anche il direttore generale del Comune Agostino Marcheselli, i consiglieri Bruni, Scalco e Valletta e le consigliere Baccini e Colonna.

“E’ stato un Papa fra la gente e per la gente”, ha dichiarato la sindaca Matilde Celentano tracciando il ricordo del Pontefice al microfono di Antonella Melito.