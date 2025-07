Anzio, peschereccio si ribalta in mare, un uomo disperso

Sono in corso le operazioni di soccorso per un peschereccio ribaltato al largo di Anzio. L’allarme è scattato poco dopo le 8:00. Sul posto stanno operando i sommozzatori dei Vigili del Fuoco del comando di Roma e il personale della Guardia Costiera. Secondo le prime informazioni, una persona risulta dispersa in mare, mentre il figlio che si trovava a bordo con lui è stato tratto in salvo. Non si esclude che il pescatore mancante possa essere rimasto intrappolato all’interno della cabina dell’imbarcazione, che si è capovolta mentre era in mare aperto. Le ricerche proseguono senza sosta nella zona del porto di Anzio, mentre si cerca di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare la presenza di altri eventuali occupanti.