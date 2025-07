Incidente sulla Pontina, strada temporaneamente chiusa al km 91

A causa di un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante ribaltato, è la Pontina è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni al km 91,000, all’altezza di Sabaudia (Latina). Sono state istituite deviazioni: il traffico in direzione Nord viene deviato sulla Migliara 53; mentre il traffico in direzione Sud sulla Migliara 51. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.