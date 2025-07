Latina, lavoratore straniero senza permesso: denunciato il titolare di un’azienda tessile

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina hanno denunciato il titolare di un’azienda del settore del commercio di tessuti per aver impiegato un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno. L’operazione è scaturita al termine di un’attività ispettiva che ha portato al controllo di 11 dipendenti, tutti regolarmente assunti, ad eccezione di uno trovato “in nero” e senza i requisiti per soggiornare in Italia. Per questo motivo, al datore di lavoro è stata elevata una sanzione amministrativa di 4.680 euro. Dalle verifiche sono inoltre emerse gravi irregolarità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: omessa sorveglianza sanitaria e mancata formazione obbligatoria per sei lavoratori. Per queste violazioni sono state comminate ulteriori ammende per circa 6.500 euro, per un totale di quasi 10.000 euro.