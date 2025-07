Fentanyl in casa acquistato illegalmente: arrestato 28enne di Velletri

VELLETRI – Un quantitativo di 28 compresse di “Fentanyl-effentora” è stato sequestrato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nella disponibilità di un giovane pregiudicato di 28 anni di Velletri che da qualche giorno era sotto osservazione. Nel corso della perquisizione è stato anche sequestrato un timbro ospedaliero illecitamente detenuto. Il pusher è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti e condotto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’ipotesi è che l’arrestato detenesse pasticche del potente farmaco, noto per le gravi conseguenze sull’organismo in caso di abuso, grazie a false ricette presentate in farmacia e che lo rivendesse come stupefacente. L’Italia è infatti uno dei pochi paesi al mondo dove il Fentanyl non si può acquistare liberamente. Le indagini proseguono.