West Nile, a Cisterna stasera nuova disinfestazione contro le zanzare

CISTERNA – Il Comune di Cisterna procederà oggi ad una nuova disinfestazione di zanzare adulte, aggiuntiva rispetto a quelle già programmate per i primi di agosto. Lo rende noto l’ente dopo la comunicazione da parte dell’Azienda sanitaria locale di Latina: “E’ stata predisposta la disinfestazione adulticida con nebulizzatore per la giornata di domani, mercoledì 30 luglio, a partire dalle ore 23:00 alle ore 05:00 di giovedì 31 luglio, ad integrazione degli interventi già programmati – si legge i una nota -. Le zone interessate sono: via Aldo Moro (da via Monti Lepini alla rotatoria parco S.Pio), via Eusebio Poli, via Attilio Stocchi, via Angelo d’Achille, via IV Novembre, via Alcide De Gasperi, via Carlo Treves, via Monti Lepini (da via Buozzi a via Treves), via Enrico De Nicola, via Bruno Buozzi, via Latina (località Cerciabella), via delle Azalee.

Si avvisa la cittadinanza che il trattamento di disinfestazione adulticida sarà effettuato con nebulizzatore, pertanto i cittadini sono invitati a non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti, chiudere porte e finestre, rimuovere giochi presenti all’esterno, prestare attenzione agli animali con ricovero e abbeveratoi esterni”.

L’intervento precederà dunque quelli già previsti per giovedì 7 agosto e giovedì 21 agosto che riguarderanno l’intero territorio comunale.