A Latina arriva Viviamo D’Arte Festival, la kermesse che valorizza i talenti

L’Associazione Viviamo D’Arte rende noto che a partire da settembre prenderà vita il nuovo Viviamo D’Arte Festival; una kermesse che valorizza i talenti in ambito artistico e che da quest’anno sostituirà ufficialmente il Latina’s Got Talent. L’evento è parte della stagione artistica e la serata finale si terrà venerdì 6 marzo 2026 presso il teatro G. D’Annunzio di Latina.

Spiegano il Presidente Domenico Capozio e il Vice Presidente Luca Protani: sarà sicuramente una degna prosecuzione del lavoro svolto finora con il Talent, che era giunto oramai alla sua terza edizione di fila, registrando un altissimo numero di artisti provenienti da tutta Italia, ma sentivamo l’esigenza di rendere il lavoro ancora più nostro, da cui la scelta del nome.

Afferma il Segretario Alessandro Borsa: il festival va inteso come un appuntamento ricorrente, una rassegna di arti, cultura e talento, colonne portanti dell’attività culturale svolta da Viviamo D’Arte.

La direzione artistica è affidata ancora una volta ad Anna Lungo e Luca Ceccherelli, sempre attenti nella ricerca di artisti e performer in grado di offrire uno spettacolo di alto livello, infatti chiariscono i due: sicuramente anche quest’anno le iscrizioni saranno rivolte a tutte le tipologie di artisti (canto, danza, recitazione, altro…) senza limiti di età. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto finora, anche e soprattutto per l’affetto e l’attenzione che ci ha riservato pubblico, regalandoci il Sold-Out durante la serata finale della scorsa edizione, ma abbiamo in cantiere per questa nuova avventura importanti novità che sveleremo nel corso delle prossime settimane. Come sempre, sarà offerto un primo premio in denaro e molti altri premi speciali e borse di studio di alta formazione artistica. Ma siamo solo all’inizio…

Fondamentale il ruolo di Paolo Vittoria e Cristiana De Simone, importanti collaboratori e sostenitori del progetto e dell’Associazione, impegnati nel creare una fitta rete di collaborazioni, indispensabile per la riuscita del prodotto.

Tutto ciò è possibile grazie al supporto, prezioso e puntuale, di tutti gli sponsor, ai quali rivolgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti, a partire da Benacquista Assicuazioni in qualità di Partner Principale. Tutte le info e gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito web ufficiale viviamodarte.com e sui canali social dell’Associazione.