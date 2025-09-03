Fondi, irrompe di notte in una casa e dà fuoco alla camera da letto: ustionato l’occupante, lui arrestato

FONDI – Indagine-lampo dei carabinieri della tenenza di Fondi che hanno arrestato in queste ore l’uomo che intorno alle 3 di questa mattina ha appiccato il fuoco in un appartamento di Fondi causando ustioni all’inquilino che vi si trovava all’interno. E’ un 35enne del posto già noto alle forze di polizia, ora accusato di rogo doloso e lesioni personali aggravate .

A dare l’allarme la, un 40enne che ha raccontato il raid: mentre si trovava in casa in piena notte, aveva sentito un uomo forzare la porta, fare ingresso nell’abitazione, cospargere di liquido infiammabile il pavimento della camera da letto e appiccare il fuoco, per poi darsi alla fuga. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Terracina che hanno domato le fiamme mentre l’ambulanza del 118 ha soccorso e trasportato la vittima al Fiorini con ustioni sulle gambe.

I sospetti sono immediatamente ricaduti sull’arrestato che, una volta raggiunto dai militari, aveva ustioni all’altezza delle mani e di una caviglia. Si indaga sul movente.