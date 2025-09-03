ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

indagine lampo

Fondi, irrompe di notte in una casa e dà fuoco alla camera da letto: ustionato l’occupante, lui arrestato

In manette un 35enne del posto

FONDI – Indagine-lampo dei carabinieri della tenenza di Fondi che hanno arrestato in queste ore l’uomo che intorno alle 3 di questa mattina  ha appiccato il fuoco in un appartamento di Fondi causando ustioni all’inquilino che vi si trovava all’interno. E’ un 35enne del posto già noto alle forze di polizia, ora accusato di rogo doloso e lesioni personali aggravate .

A dare l’allarme la, un 40enne che ha raccontato il raid:  mentre si trovava in casa in piena notte, aveva sentito un uomo forzare la porta, fare ingresso nell’abitazione, cospargere di liquido infiammabile il pavimento della camera da letto e appiccare il fuoco, per poi darsi alla fuga. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Terracina che hanno domato le fiamme mentre l’ambulanza del  118 ha soccorso e trasportato la vittima al Fiorini con ustioni sulle gambe.

I sospetti sono immediatamente ricaduti sull’arrestato che, una volta raggiunto dai militari, aveva ustioni all’altezza delle mani e di una caviglia. Si indaga sul movente.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Settembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto