Alla stazione di Latina picchia un uomo che gli nega l’elemosina, arrestato un cittadino egiziano

LATINA – Aveva colpito con violenza un uomo che si era rifiutato l’elemosina. I fatti accaduti alla stazione ferroviaria di Latina lo scorso 7 agosto hanno avuto uno sviluppo in queste ore: è stato fermato dalla polizia con l’accusa di tentata rapina un cittadino di origine egiziana, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti penali.

In quella occasione, lo straniero aveva avvicinato un passeggero in attesa del treno mentre trovava in compagnia della famiglia e gli aveva chiesto dei soldi, ma quando l’uomo aveva detto no, aveva reagito con violenza, colpendo con un’asta di ferro che aveva causato alla vittima una frattura costale. Poi, prima di fuggire, aveva lanciato sassi verso il gruppo familiare. Si era reso necessario l’arrivo di un’ambulanza del 118.

Oggi l’uomo, che era stato identificato dalla polizia nel corso delle indagini seguite ai fatti, è stato trovato a bordo di un treno. Bloccato, è stato condotto in carcere dove si trova in attesa dell’udienza di convalida.