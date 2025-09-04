ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

nella chiesa del sacro cuore

Latina in lutto per la morte di Alexandra, oggi l’ultimo saluto

Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15, nella chiesa del Sacro Cuore a Latina, i funerali della giovane di 16 anni che lo scorso venerdì è precipitata dal quinto piano di un appartamento in via don Luigi Sturzo, dopo che le era stata comunicata la bocciatura all’esame di riparazione. La città piange la scomparse della studentessa del Liceo Majorana, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 17 anni. Il dirigente scolastico Domenico Aversano, in una lettera firmata con i docenti e pubblicata sul sito dell’istituto, ha espresso il dolore della comunità scolastica e lanciato un appello ai ragazzi: “Non siete numeri, siete unici e speciali. Parlate sempre delle cose che vi angustiano, non tenetevi nulla dentro”. La città oggi si stringe attorno alla famiglia, ai compagni e agli insegnanti in questo momento di grande dolore.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Settembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto