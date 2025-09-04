Latina in lutto per la morte di Alexandra, oggi l’ultimo saluto

Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15, nella chiesa del Sacro Cuore a Latina, i funerali della giovane di 16 anni che lo scorso venerdì è precipitata dal quinto piano di un appartamento in via don Luigi Sturzo, dopo che le era stata comunicata la bocciatura all’esame di riparazione. La città piange la scomparse della studentessa del Liceo Majorana, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 17 anni. Il dirigente scolastico Domenico Aversano, in una lettera firmata con i docenti e pubblicata sul sito dell’istituto, ha espresso il dolore della comunità scolastica e lanciato un appello ai ragazzi: “Non siete numeri, siete unici e speciali. Parlate sempre delle cose che vi angustiano, non tenetevi nulla dentro”. La città oggi si stringe attorno alla famiglia, ai compagni e agli insegnanti in questo momento di grande dolore.