Il vescovo Crociata sospende Don Leonardo Pompei: non è più parroco di Sermoneta

SERMONETA – Il vescovo di Latina Mariano Crociata ha firmato il decreto di sospensione a carico di Don Leonardo Pompei, ormai ex parroco di S. Maria Assunta in Cielo a Sermoneta. L’atto segue le dimissioni del sacerdote, che erano state accolte dal vescovo, con il conseguente divieto per Don Leonardo di convocare assemblee parrocchiali e di svolgere attività sui social media. Divieti che il sacerdote ha violato. Proprio ieri sera, nel corso di una riunione aperta a fedeli e a chiunque in grado di connettersi da remoto, il sacerdote aveva raccontato il suo percorso di vita, esprimendo poi disagio e raccontando in sostanza di non riconoscersi nelle norme di apertura del concilio Vaticano II.

Il decreto prevede la sospensione del Rev. Don Leonardo Pompei «da tutti gli atti della potestà di ordine, da tutti gli atti della potestà di governo e dall’esercizio di tutti i diritti o funzioni inerenti

all’ufficio. Qualunque atto di governo dovesse essere posto dal presbitero in parola è da ritenersi invalido. A Don Leonardo Pompei è concessa la dispensa dall’obbligo di portare l’abito ecclesiastico ed è chiesto di non presentarsi pubblicamente come sacerdote». Infine, come previsto dalle norme canoniche, il decreto del Vescovo ricorda a Don Pompei che deve osservare tutti gli obblighi dei chierici e astenersi nel modo più assoluto da tutto ciò che è sconveniente allo stato clericale.

Nelle sue dimissioni aveva dichiarato di non sentirsi più in comunione con il Vescovo Diocesano e con la gerarchia della Chiesa, di non intendere più celebrare la messa secondo la liturgia del Concilio Vaticano II, preferendo quella Tridentina in latino. Su queste sue dichiarazioni, rilasciate in una diretta YouTube, sarà il Dicastero per la Dottrina della Fede, competente per materia, a valutarne le implica zioni con le relative ed eventuali decisioni in merito.

Intanto Don Leonardo dovrà lasciare la parrocchia di Sermoneta anche fisicamente. Al suo posto è già stato nominato parroco Don Giovanni Castagnoli che svolge l’ufficio nelle borgate di Sermoneta di Pontenuovo e Tufette.