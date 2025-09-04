Latina, incendio di sterpaglie sulla Via dei Monti Lepini

LATINA – Fiamme alte lungo la via dei Monti Lepini tra Latina e Borgo San Michele per un incendio di sterpaglia che si è rapidamente esteso a cause del forte vento. Sul posto, nell’area di fronte a Mondo Convenienza, sono arrivati i vigili del fuoco con l’autobotte e sono in corso le operazioni di spegnimento. Fumo e fiamme rischiano di creare pericolo alla circolazione delle auto.