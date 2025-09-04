ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Latina, incendio di sterpaglie sulla Via dei Monti Lepini

Le fiamme si sono estese rapidamente, in corso l'intervento dei vigili del fuoco

LATINA  –  Fiamme alte lungo la via dei Monti Lepini tra Latina e Borgo San Michele per un incendio di sterpaglia che si è rapidamente esteso a cause del forte vento. Sul posto, nell’area di fronte a Mondo Convenienza, sono arrivati  i vigili del fuoco con l’autobotte e sono in corso le operazioni di spegnimento. Fumo e fiamme rischiano di creare pericolo alla circolazione delle auto.

