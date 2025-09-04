LATINA – Fiamme alte lungo la via dei Monti Lepini tra Latina e Borgo San Michele per un incendio di sterpaglia che si è rapidamente esteso a cause del forte vento. Sul posto, nell’area di fronte a Mondo Convenienza, sono arrivati i vigili del fuoco con l’autobotte e sono in corso le operazioni di spegnimento. Fumo e fiamme rischiano di creare pericolo alla circolazione delle auto.
Latina, incendio di sterpaglie sulla Via dei Monti Lepini
Le fiamme si sono estese rapidamente, in corso l'intervento dei vigili del fuoco
