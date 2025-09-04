Impianto elettrico abusivo sequestrato a Palmarola: trovati 25mila litri di prodotti infiammabili per alimentarlo

PALMAROLA – Hanno costruito in un’area riconosciuta di interesse comunitario e sottoposta a stringenti vincoli ambientali, idrogeologici e paesaggistici, un impianto di produzione di energia elettrica senza le prescritte autorizzazioni amministrative e fiscali. Al termine di verifiche condotte dall’Ufficio delle Dogane di Gaeta, con la Sezione Operativa Navale di Gaeta e la Tenenza di Ponza della Guardia di Finanza, è scattata la denuncia per i rappresentanti legali di due società.

Sull’isola pontina, nell’area, poi sottoposta a sequestro, sono stati rinvenuti alcuni serbatoi di carburante per oltre 25mila litri di prodotti infiammabili, che alimentavano un impianto di produzione di energia elettrica di capacità produttiva stimata di circa 850mila kwh annui. Per garantire la sicurezza era presente il Comando dei Vigili del Fuoco di Latina.

Dal punto di vista fiscale invece, l’evasione stimata dell’accisa sull’energia elettrica, prodotta dall’impianto non autorizzato, nell’ultimo quinquennio, è stata accertata per un importo di oltre euro 100mila euro tra diritti ed interessi. Le sole violazioni tributarie emerse possono comportare l’applicazione di sanzioni variabili tra 190mila euro e 950mila euro, mentre le violazioni di natura penale, constatate nel corso dell’operazione, sono state rimesse all’Autorità Giudiziaria competente.



