Oltre duemila scatti da tutto il mondo per il Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina

LATINA – Si sono chiuse le iscrizioni alla quarta edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina. Sono oltre 2000 le fotografie ricevute, inviate da fotografi provenienti da numerosi Paesi, dall’Europa alle Americhe, dall’Asia all’Oceania, con una partecipazione diffusa anche su tutto il territorio italiano. Particolarmente significativa la partecipazione alla Sessione speciale Francesco Mansutti, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Latina, che ha registrato un coinvolgimento ancora più ampio rispetto alle edizioni precedenti. “Un risultato importante – dichiarano gli organizzatori in una nota – reso possibile dalla collaborazione tra istituti scolastici, docenti, famiglie e dalla Consulta Provinciale degli Studenti, che ha contribuito alla diffusione dell’iniziativa”.

Le opere saranno ora esaminate da una giuria di alto profilo composta da Silvia Camporesi, tra le più autorevoli interpreti della fotografia contemporanea italiana, con opere presenti in importanti collezioni museali come MAXXI, GNAM, MART e Collezione Farnesina; da Nicolas Ballario, giornalista, divulgatore e curatore, figura di riferimento nel panorama culturale italiano e internazionale; e da Diletta Zannelli, responsabile del Servizio Educativo del MUNAF – Museo Nazionale di Fotografia, impegnata nella promozione della fotografia come strumento educativo e accessibile. Tre sguardi complementari, chiamati a valutare le opere secondo criteri di qualità, ricerca e capacità narrativa.

«A nome dell’Associazione Latina Mater Ets esprimo profonda soddisfazione per la straordinaria partecipazione a questa quarta edizione. – dichiara il presidente Bruno Bulgarelli – Il numero e la provenienza delle opere confermano il ruolo che il Concorso ha progressivamente assunto come piattaforma culturale di riferimento, capace di promuovere il dialogo internazionale attraverso la fotografia e di rafforzare il legame tra cultura, educazione e territorio. Un ringraziamento va a tutti i partecipanti e, in particolare, agli studenti che hanno aderito alla Sessione speciale Francesco Mansutti: il loro contributo rappresenta uno sguardo autentico sul presente e una risorsa fondamentale per la crescita culturale della comunità».

Le opere finaliste saranno rese note dopo il 13 aprile attraverso il sito ufficiale e i canali social del Concorso, per poi essere esposte nella mostra in programma dal 7 al 31 maggio 2026 presso il Museo Duilio Cambellotti di Latina, affiancata da un ricco calendario di eventi collaterali dedicati a pubblici diversi.

L’edizione 2026 sarà inoltre arricchita da tre importanti percorsi espositivi: la mostra dei finalisti del Concorso, articolata tra la sezione dedicata ai fotografi e quella riservata agli studenti; la mostra “Philippe Halsman – In relazione”, realizzata in collaborazione con Contrasto e l’Archivio Halsman di New York; e “Il tempo attraverso i nostri occhi”, progetto espositivo a cura della classe 5A della Scuola Primaria di Pontenuovo – I.C. “Donna Lelia Caetani”.