APPUNTAMENTI
Oltre duemila scatti da tutto il mondo per il Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina
LATINA – Si sono chiuse le iscrizioni alla quarta edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina. Sono oltre 2000 le fotografie ricevute, inviate da fotografi provenienti da numerosi Paesi, dall’Europa alle Americhe, dall’Asia all’Oceania, con una partecipazione diffusa anche su tutto il territorio italiano. Particolarmente significativa la partecipazione alla Sessione speciale Francesco Mansutti, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Latina, che ha registrato un coinvolgimento ancora più ampio rispetto alle edizioni precedenti. “Un risultato importante – dichiarano gli organizzatori in una nota – reso possibile dalla collaborazione tra istituti scolastici, docenti, famiglie e dalla Consulta Provinciale degli Studenti, che ha contribuito alla diffusione dell’iniziativa”.
Le opere saranno ora esaminate da una giuria di alto profilo composta da Silvia Camporesi, tra le più autorevoli interpreti della fotografia contemporanea italiana, con opere presenti in importanti collezioni museali come MAXXI, GNAM, MART e Collezione Farnesina; da Nicolas Ballario, giornalista, divulgatore e curatore, figura di riferimento nel panorama culturale italiano e internazionale; e da Diletta Zannelli, responsabile del Servizio Educativo del MUNAF – Museo Nazionale di Fotografia, impegnata nella promozione della fotografia come strumento educativo e accessibile. Tre sguardi complementari, chiamati a valutare le opere secondo criteri di qualità, ricerca e capacità narrativa.
«A nome dell’Associazione Latina Mater Ets esprimo profonda soddisfazione per la straordinaria partecipazione a questa quarta edizione. – dichiara il presidente Bruno Bulgarelli – Il numero e la provenienza delle opere confermano il ruolo che il Concorso ha progressivamente assunto come piattaforma culturale di riferimento, capace di promuovere il dialogo internazionale attraverso la fotografia e di rafforzare il legame tra cultura, educazione e territorio. Un ringraziamento va a tutti i partecipanti e, in particolare, agli studenti che hanno aderito alla Sessione speciale Francesco Mansutti: il loro contributo rappresenta uno sguardo autentico sul presente e una risorsa fondamentale per la crescita culturale della comunità».
Le opere finaliste saranno rese note dopo il 13 aprile attraverso il sito ufficiale e i canali social del Concorso, per poi essere esposte nella mostra in programma dal 7 al 31 maggio 2026 presso il Museo Duilio Cambellotti di Latina, affiancata da un ricco calendario di eventi collaterali dedicati a pubblici diversi.
L’edizione 2026 sarà inoltre arricchita da tre importanti percorsi espositivi: la mostra dei finalisti del Concorso, articolata tra la sezione dedicata ai fotografi e quella riservata agli studenti; la mostra “Philippe Halsman – In relazione”, realizzata in collaborazione con Contrasto e l’Archivio Halsman di New York; e “Il tempo attraverso i nostri occhi”, progetto espositivo a cura della classe 5A della Scuola Primaria di Pontenuovo – I.C. “Donna Lelia Caetani”.
APPUNTAMENTI
Altre storie, a Latina la passeggiata per conoscere l’Anacamptis papilionacea, l’Orchidea di Nascosa
LATINA – Nell’ambito della rassegna “ALTRE STORIE – racconti contemporanei 2026”, sabato 28 marzo a Latina, dalle 10 alle 12:30, si svolgerà la passeggiata alla scoperta dell’Anacamptis papilionacea, l’ orchidea spontanea nota come “Orchidea di Nascosa”. L’evento, il terzo e ultimo appuntamento, è organizzato dal Patto di collaborazione “Gli Alberi di Nascosa”, dall’Ecomuseo
dell’Agro Pontino e dall’associazione Quartieri Connessi OdV.
La passeggiata di sabato 28 marzo – Il punto di ritrovo sarà il piazzale della Parrocchia di San Luca. A guidare la passeggiata sarà Bruno Fontanarosa, che accompagnerà i partecipanti alla
scoperta dell’Orchidea di Nascosa, raccontando la storia del Parco Susetta Guerrini, le sue caratteristiche naturalistiche e il suo ruolo come corridoio ecologico verde e blu. In accordo con l’Assessore al Verde pubblico Carnevale, nel parco è in corso una sperimentazione di tutela dell’orchidea attraverso la tecnica dello sfalcio ridotto: l’area di circa un ettaro in cui cresce l’Anacamptis papilionacea sarà sfalciata soltanto a fine giugno, per consentire il completamento del ciclo biologico della pianta e la sua naturale disseminazione. Questo intervento permetterà di favorire una presenza ancora più ricca di fioriture nel prossimo anno.
APPUNTAMENTI
Latina, giornata di pulizia al Nicolosi: giovani e volontari in campo per il decoro urbano
Torna sabato prossimo la giornata di pulizia del quartiere Nicolosi a Latina, promossa da Fare Giovani Latina dopo il rinvio dovuto al maltempo. L’appuntamento è fissato per le 10 con ritrovo presso l’Osteria Nicolosi, dove saranno distribuiti guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti. All’iniziativa prenderanno parte anche i volontari del Corpo Forestale Volontario del Lazio, a supporto delle attività. L’obiettivo è quello di restituire decoro a uno dei quartieri più centrali e vissuti della città, attraverso un’azione concreta di cura degli spazi pubblici. Un gesto simbolico ma significativo, che punta a rafforzare il senso di comunità e la partecipazione attiva dei cittadini. Il Nicolosi, già interessato da interventi di riqualificazione urbana, diventa così il punto di partenza di un percorso più ampio, che il movimento intende estendere anche ad altri quartieri. L’invito è aperto a tutti: residenti, commercianti e cittadini che vogliono contribuire al miglioramento del territorio.
APPUNTAMENTI
“Le solitudini e il tempo umano”: se ne parla a Lestrella Pop
LATINA – Prosegue il programma di incontri a Lestrella Pop. Sabato 28 marzo dalle 17.00 alle 19.00, nello spazio del centro culturale in Largo Jacopo Peri 82, nel quartiere Q4 a Latina, il tema, sarà “Le solitudini e il tempo umano” inziativa realizzata in collaborazione con “Di Segni e di Bagliori“.
E se questo è “Il secolo della solitudine”, per riprendere il titolo del libro di Noreena Hertz, e se tale problematica non riguarda solo le singole persone ma attraversa l’intera struttura sociale, allora non sorprende che diversi Stati abbiano iniziato a riconoscerla come una priorità politica”, dicono gli organizzatori ricordando che il Regno Unito, già nel 2018, ha riconosciuto la solitudine come questione di salute pubblica “perché nessuno deve essere lasciato solo”.
Si parte da questo per provare a dare un contributo al tema partendo da esperienze concrete locali: “Abbiamo deciso di incentrare questo nostro incontro proprio sulla solitudine nelle sue diverse declinazioni. Solitudini che abbiamo ascoltato nei nostri incontri, supportati da letture, dati e saperi esperti. Solitudini che sono una delle condizioni più diffuse e più difficili da riconoscere: a volte evidenti, altre nascoste nelle pieghe delle relazioni quotidiane, forse oggi, e soprattutto, in quelle digitali. Per questo abbiamo scelto di partire da esperienze concrete presenti nella nostra città: persone, associazioni e operatori che, con il loro lavoro, costruiscono spazi di incontro e relazione. Le loro attività rappresentano già una risposta possibile, quasi un manifesto silenzioso contro la solitudine. L’incontro vuole essere una prima occasione per mettere in dialogo queste esperienze e interrogarsi insieme su quali forme di comunità e vicinanza siano oggi possibili. “Non più una riflessione solitaria, ma una pratica relazionale, qualcosa che accade tra le persone”, dicono i curatori dell’evento Paolo Costanzo, Leonardo Majocchi, Massimo Palumbo, Laura Savelli.
IL PROGRAMMA – Una installazione di Massimo Palumbo, “La campana di Chiara” ispirata ad una poesia di Adriano Olivetti, “Ognuno può suonare senza timore e senza esitazione la nostra campana. Essa ha voce soltanto per un mondo libero…”, accoglierà i partecipanti e sarà presentata da Jamila Campagna. Una installazione performativa, perché ognuno, suonando la campana, potrà posare e donare un libro, che arricchirà così la Biblioteca di Lestrella Pop.
Nicolò De Simoni, giovane cineasta pontino, introdurrà il contesto con “Confini Sociali”, docufilm ambientato nei quartieri Q4 e Q5, che racconta l’isolamento e la ricerca di sé di tre adolescenti.
Raffaella Coluzzi, psicoterapeuta, presenterà il “Progetto Germogli” dell’associazione Semi di Pace, dedicato alla costruzione di spazi di cura per i minori.
Con Emilia De Nardis, anche le bambine e i bambini con le loro proposte e attraverso il progetto “La città dei bambini – Cambiare la società è possibile. Facciamolo insieme ai bambini.”
Aldo Sorrentino, dell’associazione Spazio Zero Lab, illustrerà le attività educative e di comunità rivolte a bambini e adolescenti.
Serena Cassoni, docente del Liceo Scientifico G. B. Grassi, con la classe 3^C, racconterà il progetto “UrbAnima”, incentrato sull’esame delle Autolinee, dedicato all’esperienza degli studenti pendolari e al rapporto con la città.
Gianmaria Cataldo, laureato in Storia e Critica del Cinema e caporedattore di Cinefilos, affronterà il tema della solitudine nel cinema di Spike Jonze, con un focus su “Her”, che anticipa l’uso delle
intelligenze artificiali come surrogati affettivi.
Con Emanuela Gasbarroni si parlerà di “Solitudini in transito”, tra esperienze migratorie di ieri a quelle di oggi.
Con Erica Milic, architetto e consulente SCAIS per l’impiantistica sportiva, rifletteremo sul ruolo dello sport come strumento di inclusione, con attenzione alla solitudine nelle persone con disabilità.
Ancora una scuola, con Ludovica Di Mario e Charlotte Stanzione, in rappresentanza del circolo letterario autogestito “Il Circolo di Calliope” del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina, per
raccontare uno spazio di incontro e condivisione attraverso la lettura. E con Lisette Becherucci anche Ugo Foscolo sarà con noi.
Renato Chiocca, cineasta pontino, presenterà “I diari della felicità”, progetto che ha coinvolto studenti di seconda media, le loro emozioni descritte in un percorso di espressione scritta e
audiovisiva.
Infine, sarà proposto un contributo di Chiara Faggiolani, docente di Biblioteconomia alla Sapienza, registrato per questo nostro evento, incentrato sul suo ultimo libro “Libri insieme. Viaggio nelle nuove comunità della conoscenza”, libro che ci ha arricchito di conoscenze, di contenuti, di riferimenti e di parole.
L’incontro resterà aperto anche ad eventuali, auspicabili, interventi dal pubblico.
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