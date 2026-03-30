Tavolo Territorio e Partecipazione, Lbc visita i residenti di via San Francesco

LATINA – Lamentano “criticità che incidono quotidianamente sulla qualità della vita”, i residenti in Via San Francesco a Latina. Nella zona dove vivono circa 50 famiglie, si è tenuto nei giorni scorsi un nuovo incontro del Tavolo Territorio e Partecipazione promosso dal movimento Latina Bene Comune.

“Un incontro partecipato e concreto, durante il quale abbiamo dato spazio al dialogo e all’ascolto dei cittadini, raccogliendo segnalazioni importanti”, dichiarano Elettra Ortu La Barbera, segretaria del Movimento Latina Bene Comune, la consigliera comunale Floriana Coletta, Silvia Frison, referente del Tavolo Territorio e Partecipazione, Carlo Libralato e Pietro Pasquali, partecipanti del tavolo. Presente all’incontro anche l’ex sindaco Damiano Coletta, consigliere di LBC e presidente del movimento, insieme ad altri partecipanti del tavolo.

“Durante l’incontro abbiamo potuto constatare direttamente le condizioni dell’area – spiegano i partecipanti – che nei mesi invernali diventa un vero e proprio acquitrino, con acqua che arriva

fino a metà caviglia, rendendo la situazione invivibile e creando disagi quotidiani per chi vive nel quartiere. Lo stato di forte usura, aggravato anche dal passaggio e dalle manovre dei mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani, ha creato profonde ed estese buche lungo la banchina esterna che, con le piogge, si trasformano in veri e propri ristagni d’acqua. Trattandosi inoltre di un tratto esposto a

nord, l’acqua permane per giorni a causa della scarsa esposizione al sole e della mancanza di drenaggio naturale, generando anche criticità igienico-sanitarie già attenzionate dall’Azienda Sanitaria locale. A ciò si aggiunge la mancata manutenzione del verde”.

La criticità erano già state oggetto di una raccolta firme e di un esposto in Procura.

“Il nostro impegno è quello di portare all’attenzione dell’amministrazione queste segnalazioni – concludono i promotori del Tavolo– per contribuire a migliorare la qualità della vita dei residenti, restituendo dignità a uno spazio urbano vissuto quotidianamente da tante famiglie”. Il Tavolo Territorio e Partecipazione proseguirà nei prossimi mesi con altri incontri nei quartieri e nei borghi della città.