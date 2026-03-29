Passeggiata dei Bassotti a Latina, in tanti per la foto di gruppo

Minori, bullismo e violenza di genere sono stati al centro dell’incontro che si è svolto lo scorso 26 marzo presso l’Hotel Europa di Latina, promosso dal Rotary Club Latina nell’ambito delle proprie attività di sensibilizzazione e impegno sul territorio. Protagonista della serata la dott.ssa Luigia Spinelli, Procuratore aggiunto della Repubblica di Latina, ospite d’eccezione dell’iniziativa dedicata a temi di forte impatto sociale e formativo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e al contrasto delle diverse forme di violenza.

Ad aprire l’incontro è stato il Presidente del Rotary Club Latina, il dott. Francesco Simeone, che ha richiamato il valore della legalità come principio da coltivare in modo costante attraverso l’azione congiunta delle istituzioni e delle realtà associative, sottolineando il ruolo del Rotary come soggetto attivo nel dialogo con il territorio.

Nel suo intervento, la dott.ssa Spinelli ha approfondito il quadro normativo e le principali criticità legate alla gestione dei casi che coinvolgono minori, evidenziando l’importanza della prevenzione e della collaborazione tra magistratura, scuola e famiglie. L’analisi si è soffermata anche sul fenomeno del bullismo, incluso quello digitale, interpretato come possibile campanello d’allarme di un disagio più profondo e diffuso. Ampio spazio è stato dedicato al tema della violenza di genere, con un focus sulla necessità di un approccio integrato che unisca intervento giudiziario, sostegno alle vittime e percorsi culturali capaci di incidere sugli stereotipi ancora radicati nella società.

All’iniziativa hanno preso parte numerosi soci e professionisti, dando vita a un confronto partecipato e ricco di contributi. Tra i presenti anche il Questore di Latina dott. Fausto Vinci, il Presidente del Rotary Club Latina San Marco avv. Alessandro La Viola, il Presidente del Rotary Club Pomezia Lavinio dott. Giuseppe Giannini e il dott. Gilberto Zampighi.

L’incontro si inserisce nel più ampio percorso del Rotary Club Latina volto a promuovere iniziative di carattere sociale e culturale, con l’obiettivo di rafforzare sul territorio una cultura della legalità, del rispetto e della tutela delle fasce più fragili della popolazione.