ATTUALITA'
Passeggiata dei Bassotti a Latina, in tanti per la foto di gruppo
LATINA – Partita puntuale dal Campo Coni di Latina, è arrivata in piazza del Popolo per la foto con la Torre del Comune alle spalle, la Passeggiata dei Bassotti, la Sausage Walk Latina. In tanti hanno preso parte all’evento che si è svolto in contemporanea in tante città italiane.
ATTUALITA'
Minori, bullismo e violenza di genere: il Procuratore aggiunto Luigia Spinelli ospite del Rotary Club Latina
Minori, bullismo e violenza di genere sono stati al centro dell’incontro che si è svolto lo scorso 26 marzo presso l’Hotel Europa di Latina, promosso dal Rotary Club Latina nell’ambito delle proprie attività di sensibilizzazione e impegno sul territorio. Protagonista della serata la dott.ssa Luigia Spinelli, Procuratore aggiunto della Repubblica di Latina, ospite d’eccezione dell’iniziativa dedicata a temi di forte impatto sociale e formativo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e al contrasto delle diverse forme di violenza.
Ad aprire l’incontro è stato il Presidente del Rotary Club Latina, il dott. Francesco Simeone, che ha richiamato il valore della legalità come principio da coltivare in modo costante attraverso l’azione congiunta delle istituzioni e delle realtà associative, sottolineando il ruolo del Rotary come soggetto attivo nel dialogo con il territorio.
Nel suo intervento, la dott.ssa Spinelli ha approfondito il quadro normativo e le principali criticità legate alla gestione dei casi che coinvolgono minori, evidenziando l’importanza della prevenzione e della collaborazione tra magistratura, scuola e famiglie. L’analisi si è soffermata anche sul fenomeno del bullismo, incluso quello digitale, interpretato come possibile campanello d’allarme di un disagio più profondo e diffuso. Ampio spazio è stato dedicato al tema della violenza di genere, con un focus sulla necessità di un approccio integrato che unisca intervento giudiziario, sostegno alle vittime e percorsi culturali capaci di incidere sugli stereotipi ancora radicati nella società.
All’iniziativa hanno preso parte numerosi soci e professionisti, dando vita a un confronto partecipato e ricco di contributi. Tra i presenti anche il Questore di Latina dott. Fausto Vinci, il Presidente del Rotary Club Latina San Marco avv. Alessandro La Viola, il Presidente del Rotary Club Pomezia Lavinio dott. Giuseppe Giannini e il dott. Gilberto Zampighi.
L’incontro si inserisce nel più ampio percorso del Rotary Club Latina volto a promuovere iniziative di carattere sociale e culturale, con l’obiettivo di rafforzare sul territorio una cultura della legalità, del rispetto e della tutela delle fasce più fragili della popolazione.
ATTUALITA'
Studenti al lavoro per colorare le cassette stradali nei vicoli di Prossedi
PROSSEDI – Dopo il successo delle Giornate FAI di Primavera, nei vicoli del centro storico di Prossedi e lungo alcune vie del paese, le cassette dell’energia elettrica sono state trasformate in piccole opere d’arte grazie al lavoro degli studenti e degli artisti dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, coinvolti in un progetto di riqualificazione che unisce creatività e cura del territorio. Lo ha spiegato il primo cittadino Angeli Pincivero esprimendo soddisfazione.
ATTUALITA'
Il saluto della Polizia di Stato al Commissario Capo Roberto Dalla Costa: una carriera al servizio delle istituzioni
Questa mattina, il Questore della provincia di Latina, unitamente ai funzionari e al personale della Questura e dei Commissariati distaccati, ha rivolto il proprio saluto al Commissario Capo Dr. Roberto Dalla Costa, già Vice Dirigente della Squadra Mobile, collocato in quiescenza dal 1° marzo per raggiunti limiti di età. Entrato in servizio nel 1986, ha operato sin dagli esordi in contesti complessi, maturando una solida esperienza operativa e investigativa che lo ha condotto a ricoprire incarichi di crescente responsabilità. Figura di riferimento della Squadra Mobile di Latina, dove ha svolto per lunghi anni il ruolo di responsabile di sezione e, più recentemente, di Vice Dirigente, ha contribuito in maniera significativa a importanti attività investigative, rappresentando un punto fermo per colleghi e collaboratori. Il suo percorso professionale si è arricchito anche dell’esperienza maturata presso la DIGOS, nonché di un costante impegno nella formazione, in qualità di docente presso la Scuola Ispettori di Nettuno, dove ha trasmesso conoscenze e valori alle nuove generazioni di operatori della Polizia di Stato. Professionista di elevato profilo, dotato di competenze specialistiche anche nel settore delle armi e delle tecniche operative, il Dr. Dalla Costa ha sempre interpretato il proprio ruolo con rigore, e spirito di servizio. Nel suo intervento, il Questore ha sottolineato come il percorso umano e professionale del Dr. Dalla Costa rappresenti un esempio autentico di dedizione allo Stato, esprimendo profonda gratitudine per il contributo offerto nel corso della carriera. Al Commissario Capo Roberto Dalla Costa sono stati rivolti i più sentiti auguri per il nuovo percorso di vita.
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