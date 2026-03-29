CRONACA
Lavoro irregolare e menù senza indicazione degli allergeni: 20mila euro di multa e sospensione per un ristorante di Priverno
PRIVERNO – Ventimila euro di ammenda e sospensione dell’attività per un ristorante di Priverno. E’ l’esito dei controlli svolti sabato dai Carabinieri della Stazione di Priverno, con la collaborazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità NAS di Latina. Denunciato il titolare, un uomo di 53 anni. I militari hanno riscontrato diverse irregolarità, tra cui l’impiego di cinque lavoratori privi della preventiva comunicazione obbligatoria di inizio attività lavorativa e il menù non riportava l’indicazione degli allergeni e delle possibili intolleranze relative agli alimenti somministrati, in violazione della normativa vigente. Di qui, la maxi sanzione con contestuale sospensione dell’attività. Sono state inoltre elevate ammende per un importo complessivo superiore a 20.000 euro. L’attività di controllo rientra nell’ambito dei servizi predisposti per garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute pubblica.
CRONACA
Aprilia, aggredisce un infermiere mentre viene medicato: denunciato 36enne
APRILIA – Un infermiere è stato aggredito sabato sera all’ospedale di Aprilia. I Carabinieri della Stazione di Aprilia intervenuti hanno denunciato un uomo di 36 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine per lesioni personali ai danni del professionista sanitario. Dopo la segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112, i militari hanno ricostruito anche con l’aiuto dei presenti quanto accaduto mentre l’indagato veniva sottoposto a cure mediche.
CRONACA
Incidente mortale a Sermoneta, indagato l’autista del tir. Lunedì l’autopsia sul corpo di Chiara
SERMONETA – E’ stato iscritto sul registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio stradale il conducente del camion che venerdì pomeriggio nella zona industriale di Sermoneta, all’incrocio tra via della Tecnica e Via Fontana Murata ha travolto l’auto condotta da Chiara Tenore. La barista 22enne, conosciutissima a Sermoneta dove lavorava a Pontenuovo, è morta sul colpo nell’impatto. Ferito in maniera grave il cognato che era in macchina con lei.
I carabinieri che hanno svolto i rilievi e ascoltato l’autotrasportatore, stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per verificare le circostanze dell’impatto, a partire dalla velocità del camion in un punto in cui il limite di velocità è di 30 km orari. Sull’asfalto il mezzo ha lasciato i segni di una lunga frenata che non è servita a evitare lo scontro. Accertamenti saranno compiuti anche sul cellulare della vittima e lunedì il magistrato della procura che si sta occupando di guidare le indagini dei militari dell’Arma conferirà l’incarico per l’autopsia sul corpo di Chiara.
Intanto, in un post pubblicato sui social, la sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli ha descritto la vittima come “una lavoratrice, una figlia, un’amica. Chiara era una di quelle presenze che, ogni giorno, con un sorriso e un gesto semplice, rendevano più umano il nostro vivere quotidiano. Davanti a tragedie come questa, le parole sembrano sempre insufficienti”, ha scritto la prima cittadina esprimendo il cordoglio suo e di tutta l’amministrazione comunale, e “la vicinanza sincera alla famiglia, agli amici, ai colleghi. Il loro dolore è il dolore di un’intera città che oggi si stringe in un silenzio carico di lacrime e di rispetto”.
CRONACA
Latina, tre etti di cocaina in auto, arrestato un 27enne romeno
LATINA – Fermato per un controllo stradale dai Carabinieri del Sezione Radiomobile di Latina, è stato arrestato, in flagranza di reato, un cittadino romeno di 27 anni residente a Latina. E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì. In auto, il ragazzo aveva tre involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 332 grammi di cocaina. Due gli sono stati trovati durante una perquisizione personale sotto gli abiti, l’altro era nascosto sotto il sedile dell’auto. nel cruscotto invece c’era un coltello a serramanico.
A casa del ragazzo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto circa 2 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.
Il materiale rinvenuto è stato repertato e sottoposto a sequestro, a disposizione dell’A.G., e la sostanza stupefacente sarà sottoposta ad analisi di laboratorio.
L’arrestato, è agli arresti domiciliari
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