Il saluto della Polizia di Stato al Commissario Capo Roberto Dalla Costa: una carriera al servizio delle istituzioni

LATINA – Fa tappa a Latina la campagna “C’è Posto per Te”, promossa da Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Truck itinerante ha portato sul territorio informazione, orientamento e servizi per avvicinare i cittadini al mercato del lavoro, con una particolare attenzione a giovani e donne.

L’iniziativa – realizzata in collaborazione con Regione Lazio, Comune di Latina, Centri per l’Impiego e le Istituzioni locali – propone strumenti concreti di formazione, incontro tra domanda e offerta occupazionale, e sensibilizzazione sulle opportunità offerte dalle politiche nazionali e regionali. Per due giorni, oggi 26 marzo e domani 27 marzo presso lo spazio truck, i partecipanti potranno prendere parte ad attività interattive suddivise in quattro aree tematiche: Consapevolezza personale e conoscenza del mercato del lavoro (“Conosco e mi conosco”), strategie per la ricerca attiva (“Mi preparo”), sviluppo di competenze e personal branding (“Mi miglioro”) e incontri diretti con aziende e recruiter (“Mi propongo”).

Durante la giornata è stato attivato lo Spazio Recruiting, dedicato ai colloqui di selezione con numerose aziende del territorio, provenienti da settori quali Retail e GDO, ristorazione e servizi, amministrazione, produzione industriale, manutenzione, edilizia e chimico-farmaceutico. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, ha rappresentato un’opportunità concreta per incontrare direttamente i recruiter, candidarsi a nuove posizioni lavorative e avviare un percorso di inserimento professionale. Presenti circa 700 candidati per 850 posizioni lavorative offerte. Sono stati, inoltre, organizzati incontri dedicati alla promozione di EDO – Educazione Digitale per l’Occupazione, l’iniziativa di formazione online promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Regioni, con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali dei cittadini e supportarli nel cogliere nuove opportunità professionali.

A presentare l’iniziativa Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali : “L’iniziativa ‘C’è Posto per Te’, promossa da Sviluppo Lavoro Italia – ha detto – , sta dimostrando quanto sia centrale il ruolo dell’orientamento professionale per accompagnare le persone nelle scelte lavorative e formative più adeguate. L’ascolto attivo delle esigenze dei territori è il presupposto indispensabile per superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e costruire occasioni concrete di incontro tra imprese e lavoratori. In Italia, troppo spesso in passato, l’orientamento al lavoro non ha ricevuto la dovuta attenzione: per questo motivo oggi il compito dei soggetti attuatori come Sviluppo Lavoro Italia è quanto mai determinante per dare risposte efficaci alle esigenze del mercato attuale e preparare il Paese alle sfide future. In tal senso, il Ministero del Lavoro è fortemente impegnato e presente sui territori proprio per stimolare la partecipazione di tutti i cittadini, soprattutto di giovani, inattivi e disoccupati, fornendo loro strumenti e opportunità concrete per l’inserimento lavorativo e la valorizzazione delle loro competenze. In questo percorso, le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale stanno diventando strumenti imprescindibili per migliorare i processi, supportare imprese e cittadini, e costruire un mercato del lavoro più dinamico, competitivo e innovativo”.

Per Paola Nicastro, Presidente e Amministratrice Delegata di Sviluppo Lavoro Italia: “Il successo del tour ‘C’è Posto per Te’ conferma la grande importanza di essere presenti concretamente sui territori, ascoltando le esigenze reali delle persone e creando occasioni di incontro diretto fra cittadini, istituzioni e imprese. La partecipazione attiva riscontrata in tutte le tappe testimonia il forte bisogno di strumenti innovativi e vicini per orientarsi, formarsi e cogliere le reali opportunità offerte dal mercato del lavoro. Portare fisicamente i servizi per l’impiego nelle piazze, come facciamo con il nostro truck, significa abbattere barriere e distanze, rendendo l’accesso alle informazioni e alle opportunità più semplice e inclusivo per tutti, in particolare per giovani e donne. Questo risultato è stato possibile grazie a una forte sinergia e un dialogo concreto con le istituzioni locali, che hanno condiviso con noi l’importanza di mettere la persona al centro delle politiche attive per il lavoro. Voglio ringraziare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il supporto costante e per aver creduto nella nostra progettualità. Ritengo che ascolto, presenza e collaborazione siano la chiave per costruire un futuro più equo e dinamico, capace di valorizzare tutte le energie del Paese”.

“Ospitare a Latina la tappa conclusiva della campagna nazionale ‘C’è posto per te’ – ha affermato la sindaca di Latina Matilde Celentano – è per noi un onore e un segnale di grande attenzione verso il nostro territorio. Oggi non abbiamo inaugurato solo un evento, ma abbiamo confermato un metodo: quello dell’incontro diretto tra istituzioni, imprese e cittadini. Troppo spesso il mercato del lavoro è percepito come un muro insormontabile; con questa iniziativa di Sviluppo Lavoro Italia, le istituzioni mostrano la capacità di farsi ‘prossimità’, uscendo dai palazzi per scendere nelle piazze. Latina è una città dinamica, con eccellenze industriali e agricole, l’evento indica la strada per affrontare con determinazione la sfida del divario tra le competenze richieste e quelle possedute. Il nostro obiettivo come Amministrazione è che Latina sia una città in cui realizzare un progetto di vita, in cui restare a lavorare e progettare il futuro. Il ‘posto’ che cerchiamo di costruire è fatto di dignità, formazione e opportunità reali”.

Ha fatto il suo debutto da neo assessore regionale al Lavoro, nella sua città, Alessandro Calvi: “Portare i servizi all’interno delle nostre comunità avvicinando le istituzioni ai territori. È questa la mission che abbiamo il dovere di portare a termine e che eventi come questi promuovono. La Regione Lazio – ha spiegato Calvi che ha la delega anche alla Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica – negli ultimi anni ha avviato una profonda e articolata riorganizzazione delle politiche attive del lavoro con l’obiettivo primario di potenziare i servizi per il lavoro e renderli in grado di supportare i lavoratori nei percorsi di riqualificazione, aggiornamento, riconversione delle competenze professionali e inserimento occupazionale. I dati sull’occupazione oggi sono confortanti ma sono un punto di partenza. Per questo stiamo investendo per potenziare il ruolo dei Centri per l’impiego, la loro capillarità sui territori ed i servizi offerti ai cittadini”.

Secondo i dati regionali del Lazio nel 2025 il mercato del lavoro mostra segnali positivi: crescono gli occupati che toccano quota 2,43 milioni e il tasso di occupazione si attesta al 64,2%, con un incremento di 0,2 punti rispetto al 2024. Cala il numero di disoccupati (-20 mila unità) e il tasso di disoccupazione passa dal 6,3% del 2024 al 5,5%.

I giovani Neet continuano a calare e in un anno il numero si riduce di 12 mila unità. Spicca il tasso di occupazione tra i laureati, che raggiunge l’83,7%.

Per la provincia di Latina si registra su base annua un forte incremento del tasso di occupazione (dal 56,2% al 58,4%) e una marcata diminuzione del tasso di disoccupazione (dal 9,4% al 5,9%). Nei prossimi cinque anni si prevede nel Lazio un fabbisogno complessivo di circa 369mila nuove posizioni, soprattutto nei servizi alle imprese, nei servizi alla persona e nella pubblica amministrazione. Il 43% della domanda attesa riguarderà persone con formazione universitaria, mentre quasi la metà dei posti richiederà un titolo di scuola superiore. Le professioni più richieste includono addetti alla segreteria, specialisti in scienze umane e sociali, tecnici amministrativi e commerciali, e professioni qualificate nei settori scientifici e produttivi.

I numeri del tour “C’è Posto per Te” – Complessivamente sono stati realizzati da Sviluppo Lavoro Italia circa 230 eventi di Recruiting Day sull’intero territorio nazionale che hanno visto la partecipazione di 1.200 aziende e di oltre 22 mila cittadini che hanno sostenuto 25 mila colloqui di lavoro.

Tra le iniziative promosse si inserisce la campagna “C’è Posto per Te” che si conclude oggi a Latina, 13° tappa di un percorso che ha attraversato il Paese da Nord a Sud. Nelle prime undici tappe, sono stati oltre 5 mila i cittadini coinvolti e circa 280 le aziende.

Dei 9 mila cittadini che hanno preso parte ai Recruiting Day di Sviluppo Lavoro Italia e per i quali è stato possibile acquisire i dati sull’inserimento lavorativo, oltre 4 mila (il 42%) hanno trovato un’occupazione nei mesi successivi anche grazie al percorso attivato in occasione del tour, a conferma dell’efficacia del modello promosso sul territorio.