CRONACA
Finestrini rotti in Via Don Morosini, il comitato di zona: “Atto vandalico”
LATINA – Cinque auto parcheggiate nella zona di Via Don Morosini a Latina sono state danneggiate nella notte tra sabato e domenica. Lo denuncia il comitato di cittadini che si è costituito con l’obiettivo di lottare contro il degrado dell’area. Le vetture presentavano finestrini rotti probabilmente con una spranga e i proprietari ieri mattina hanno chiamato il 112. Un fatto non nuovo nella zona, che oggi ha il sapore di una ritorsione.
“Di fronte all’ennesimo atto di inciviltà, le associazioni Alternativa per Latina e I Cittadini del Centro hanno deciso di unire le forze – si legge in una nota – . L’obiettivo non è una protesta sterile, ma un’azione concreta e condivisa: aprire un dialogo con l’amministrazione comunale per individuare soluzioni efficaci e durature. L’idea – aggiungono riconoscendo gli sforzi dell’amministrazione e gli investimenti – è quella di creare un collegamento diretto tra cittadini e istituzioni, utile a monitorare la situazione durante questa fase di transizione. Non solo grandi opere, quindi, ma anche presenza sul territorio e vigilanza continua. L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: trasformare via Don Morosini da area segnata da episodi di degrado a esempio virtuoso di sicurezza partecipata, restituendo tranquillità a residenti e commercianti”, concludono il portavoce Massimo Sai e il Presidente Andrea Zanchetta.
CRONACA
Scarica rifiuti nel centro storico di Gaeta, il Comune diffonde le immagini: “Intollerabile”
GAETA – Pensava decisamente di non essere visto e invece è stato immortalato da una telecamera, a Gaeta, un cittadino che a bordo di una Panda si ferma nella strada sottostante il Tempio di San Francesco e scarica rifiuti. Il video è stato diffuso dall’amministrazione comunale anche sui social: “Non è più tollerabile. L’abbandono indiscriminato dei rifiuti è un atto di inciviltà che colpisce l’ambiente, deturpa la città e penalizza tutti i cittadini che rispettano le regole”, rimarcano dall’Ente.
Il sindaco Cristian Leccese parla di un “gesto irresponsabile che avrà conseguenze”. “L’amministrazione – aggiunge è determinata a intervenire con fermezza, rafforzando controlli e sanzioni, ma anche promuovendo una cultura del rispetto e della legalità”.
La delegata alla tutela e controllo ambientale, alla gestione integrata dei rifiuti e al decoro della città, l’avvocata Iolanda Mottola, ha coordinato un monitoraggio puntuale delle aree più critiche, affiancata dai tecnici comunali, dai funzionari e dalla dirigente dell’Ufficio Ambiente: “Abbiamo avviato un’azione strutturata di controllo e prevenzione. Dove necessario interverremo con sanzioni, senza esitazioni. Il rispetto delle regole è la base della convivenza civile e della tutela del nostro territorio. Niente più alibi. Abbiamo attivato anche verifiche e controlli su via dell’Indipendenza, dove i rifiuti vengono conferiti senza gli appositi mastelli. L’Amministrazione continuerà a rafforzare le azioni di prevenzione, controllo e sensibilizzazione”.
CRONACA
Aprilia, aggredisce un infermiere mentre viene medicato: denunciato 36enne
APRILIA – Un infermiere è stato aggredito sabato sera all’ospedale di Aprilia. I Carabinieri della Stazione di Aprilia intervenuti hanno denunciato un uomo di 36 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine per lesioni personali ai danni del professionista sanitario. Dopo la segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112, i militari hanno ricostruito anche con l’aiuto dei presenti quanto accaduto mentre l’indagato veniva sottoposto a cure mediche.
CRONACA
Lavoro irregolare e menù senza indicazione degli allergeni: 20mila euro di multa e sospensione per un ristorante di Priverno
PRIVERNO – Ventimila euro di ammenda e sospensione dell’attività per un ristorante di Priverno. E’ l’esito dei controlli svolti sabato dai Carabinieri della Stazione di Priverno, con la collaborazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità NAS di Latina. Denunciato il titolare, un uomo di 53 anni. I militari hanno riscontrato diverse irregolarità, tra cui l’impiego di cinque lavoratori privi della preventiva comunicazione obbligatoria di inizio attività lavorativa e il menù non riportava l’indicazione degli allergeni e delle possibili intolleranze relative agli alimenti somministrati, in violazione della normativa vigente. Di qui, la maxi sanzione con contestuale sospensione dell’attività. Sono state inoltre elevate ammende per un importo complessivo superiore a 20.000 euro. L’attività di controllo rientra nell’ambito dei servizi predisposti per garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute pubblica.
Più Letti
-
NOTIZIARI4 giorni fa
Gr Latina – 26 marzo 2026 ore 7
-
TITOLI3 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 30 marzo 2026
-
NOTIZIARI5 giorni fa
Gr Latina – 25 marzo 2026 ore 18
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 29 marzo 2026
-
NOTIZIARI6 giorni fa
Gr Latina – 24 marzo 2026 ore 19
-
NOTIZIARI5 giorni fa
Gr Latina – 25 marzo 2026 ore 8
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 28 marzo 2026
-
NOTIZIARI6 giorni fa
Gr Latina – 24 marzo 2026 ore 12