Finestrini rotti in Via Don Morosini, il comitato di zona: “Atto vandalico”

LATINA – Cinque auto parcheggiate nella zona di Via Don Morosini a Latina sono state danneggiate nella notte tra sabato e domenica. Lo denuncia il comitato di cittadini che si è costituito con l’obiettivo di lottare contro il degrado dell’area. Le vetture presentavano finestrini rotti probabilmente con una spranga e i proprietari ieri mattina hanno chiamato il 112. Un fatto non nuovo nella zona, che oggi ha il sapore di una ritorsione.

“Di fronte all’ennesimo atto di inciviltà, le associazioni Alternativa per Latina e I Cittadini del Centro hanno deciso di unire le forze – si legge in una nota – . L’obiettivo non è una protesta sterile, ma un’azione concreta e condivisa: aprire un dialogo con l’amministrazione comunale per individuare soluzioni efficaci e durature. L’idea – aggiungono riconoscendo gli sforzi dell’amministrazione e gli investimenti – è quella di creare un collegamento diretto tra cittadini e istituzioni, utile a monitorare la situazione durante questa fase di transizione. Non solo grandi opere, quindi, ma anche presenza sul territorio e vigilanza continua. L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: trasformare via Don Morosini da area segnata da episodi di degrado a esempio virtuoso di sicurezza partecipata, restituendo tranquillità a residenti e commercianti”, concludono il portavoce Massimo Sai e il Presidente Andrea Zanchetta.