Scarica rifiuti nel centro storico di Gaeta, il Comune diffonde le immagini: “Intollerabile”

GAETA – Pensava decisamente di non essere visto e invece è stato immortalato da una telecamera, a Gaeta, un cittadino che a bordo di una Panda si ferma nella strada sottostante il Tempio di San Francesco e scarica rifiuti. Il video è stato diffuso dall’amministrazione comunale anche sui social: “Non è più tollerabile. L’abbandono indiscriminato dei rifiuti è un atto di inciviltà che colpisce l’ambiente, deturpa la città e penalizza tutti i cittadini che rispettano le regole”, rimarcano dall’Ente.

Il sindaco Cristian Leccese parla di un “gesto irresponsabile che avrà conseguenze”. “L’amministrazione – aggiunge è determinata a intervenire con fermezza, rafforzando controlli e sanzioni, ma anche promuovendo una cultura del rispetto e della legalità”.

La delegata alla tutela e controllo ambientale, alla gestione integrata dei rifiuti e al decoro della città, l’avvocata Iolanda Mottola, ha coordinato un monitoraggio puntuale delle aree più critiche, affiancata dai tecnici comunali, dai funzionari e dalla dirigente dell’Ufficio Ambiente: “Abbiamo avviato un’azione strutturata di controllo e prevenzione. Dove necessario interverremo con sanzioni, senza esitazioni. Il rispetto delle regole è la base della convivenza civile e della tutela del nostro territorio. Niente più alibi. Abbiamo attivato anche verifiche e controlli su via dell’Indipendenza, dove i rifiuti vengono conferiti senza gli appositi mastelli. L’Amministrazione continuerà a rafforzare le azioni di prevenzione, controllo e sensibilizzazione”.