Da zero a eccellenza. Il mio viaggio. Le loro teorie. Il tuo sogno. Il libro di Luca Fierro

LATINA – C’è chi fonda un’azienda e chi, attraverso quell’azienda, costruisce un modo di vivere. È il caso di Luca Fierro, imprenditore di Latina che da oltre trent’anni guida una realtà di successo nel mondo del cleaning, e che oggi ha deciso di raccontare il suo percorso in un libro dal titolo emblematico: “Da zero a eccellenze. Il mio viaggio, le loro teorie e il tuo sogno”.

Un libro nato quasi per caso — o forse per destino — in un momento di riflessione profonda. “Mi sono ritrovato a scrivere senza volerlo, come se avessi la necessità di mettere ordine nei pensieri e dare voce a tutto quello che avevo imparato in questi anni”, racconta l’autore.

La storia di Luca Fierro inizia in un’aula universitaria, tra codici e sentenze. Laureato in Giurisprudenza e abilitato alla professione di avvocato, a un certo punto sceglie una strada diversa, guidato da una seconda passione: quella per il commercio e per il contatto con le persone.

“Ho iniziato a fare entrambe le cose, pensando di poterle gestire in parallelo. Poi ho capito che non era possibile: entrambe richiedevano dedizione totale. Ho scelto il mondo imprenditoriale perché mi permetteva di stare vicino alle persone, ai clienti, di vivere ogni giorno la concretezza del fare.” Una decisione che ha tracciato il suo futuro, trasformando una passione in una missione.

Il libro nasce da un periodo di dolore, segnato dalla perdita del padre. “Mi sono ritrovato in un momento di grande tristezza. Sentivo il bisogno di fare pace con me stesso e di dare valore a tutto ciò che mio padre mi aveva insegnato, anche se non era parte dell’azienda. Era una persona umile e gentile, e ho capito che proprio da lui proveniva quel ‘seme buono’ che mi ha permesso di costruire la mia strada.” Da quelle riflessioni, scritte spesso di notte o nei momenti di quiete estiva, sono nati i primi pensieri. Poi le pagine. Poi il libro.

“La solitudine è maestra d’ispirazione. Scrivevo nel mio giardino, in silenzio, lasciando che le parole arrivassero da sole.”

“Da zero a eccellenze” si sviluppa in tre parti:

1.La storia personale, quella dell’uomo dietro l’imprenditore;

2.L’esperienza aziendale, con i valori, le strategie e le sfide del fare impresa;

3.Un capitolo finale di coaching, dedicato a chi vuole trasformare la propria esperienza in un cammino verso l’eccellenza.

“Il titolo è volutamente irriverente: non parla della mia eccellenza, ma di quella di chiunque voglia riscoprirsi, in qualsiasi ambito — lavorativo, artistico, sportivo o personale. Basta partire da poco, ma con il desiderio di puntare in alto.”

Il libro, scritto in due anni, è stato svelato in un momento speciale: la cena di Natale aziendale 2025. “Non ne avevo parlato con nessuno. Quella sera ho letto l’ultima pagina, i ringraziamenti, davanti ai miei collaboratori. È stato un momento emozionante, condiviso con chi ha fatto parte di questo viaggio.” In un mondo che corre troppo veloce, “Da zero a eccellenze” diventa un invito a rallentare, a riflettere, a riscoprire il valore della gentilezza, dell’impegno e della crescita personale.

Un libro che non insegna “come diventare ricchi”, ma come diventare migliori.

Il libro di Luca Fierro “Da Zero a Eccellenza” si può trovare su Amazon.