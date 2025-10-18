A Latina il Villaggio della Salute, la Dg Asl Cenciarelli: “Prendersi cura di sé è il primo passo per stare bene”











LATINA – Torna giovedì 23 ottobre (dalle 10,30 alle 17,30) nei Giardini del Comune di Latina il Villaggio della Salute l’evento a porte aperte rivolto a tutti i cittadini, per promuovere “la prevenzione che fa bene a tutti” voluto e organizzato dalla Asl per il secondo anno consecutivo, in partenariato con l’ente locale in occasione del mese della prevenzione Ottobre Rosa 2025, e in collaborazione con Sapienza Università di Roma Polo Pontino, Ufficio Scolastico Provinciale, Croce Rossa, Comitato Avis Latina, Coldiretti, Uisp e Associazioni del Terzo Settore.

Un’iniziativa corale rivolta a tutti, perché – spiega la direttrice generale della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli “prendersi cura di sé è il primo passo per stare bene”.

Dottoressa Cenciarelli, che cos’è il Villaggio della Salute e perché nasce questa iniziativa?

Il Villaggio della Salute è un’iniziativa organizzata dalla ASL di Latina in collaborazione con il Comune di Latina, in occasione del mese della prevenzione Ottobre rosa. È pensato come uno spazio aperto e accogliente, nel cuore della città, dove cittadini di tutte le età possono ricevere informazioni, consulenze gratuite, effettuare piccoli screening e partecipare a momenti di confronto e sensibilizzazione sui temi della salute e della prevenzione.

Rilanciate dopo il successo dello scorso anno

Esatto. Dopo l’ottima partecipazione registrata nella scorsa edizione, abbiamo voluto replicare e ampliare l’esperienza. Lo scorso anno il Villaggio ha avuto un’affluenza molto positiva, segno che le persone hanno voglia di informarsi e partecipare attivamente alla propria salute.

Quali altri aspetti della salute saranno affrontati?

La finalità dell’iniziativa è quella di promuovere una cultura del benessere globale. Parleremo di salute fisica e mentale, alimentazione, attività motoria, prevenzione oncologica, salute della donna e dell’uomo. In tal senso uno stand sarà appunto dedicato al paradigma One Health: un approccio alla salute consapevole delle interrelazioni tra salute umana, animale e ambientale e che affronta le problematiche afferenti a queste tre dimensioni in modo simmetrico d per la gestione della salute globale, promuovendo l’integrazione delle politiche di salute pubblica, veterinaria ed ecologica.

Il messaggio è che la prevenzione è un gesto quotidiano, non solo una visita o un controllo, ma un modo di vivere, di alimentarsi, di rispettare l’ambiente , di tutelare la salute animale.

Quali saranno le attività del Villaggio della Salute?

Il villaggio ospiterà stand informativi, punti di ascolto e spazi dedicati ai diversi aspetti del benessere: dalla corretta alimentazione all’attività fisica, fino alla prevenzione oncologica e cardiovascolare.

I cittadini potranno incontrare professionisti della ASL di Latina – medici, infermieri, ostetriche, psicologi, fisioterapisti – che offriranno colloqui, screening gratuiti e consigli pratici su stili di vita sani. Promozione del benessere nei luoghi di lavoro Non mancheranno anche momenti di divulgazione scientifica e testimonianze di chi è riuscito a migliorare la propria qualità di vita grazie alla prevenzione.

Quali sono le novità del 2025?

Quest’anno abbiamo pensato di arricchire ulteriormente l’offerta con nuove aree tematiche e servizi dedicati

Ci saranno diverse novità importanti.

Un punto AVIS sarà presente all’interno del Villaggio, per promuovere la donazione del sangue e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di questo gesto di solidarietà.

Abbiamo inoltre previsto un’area dedicata alla prevenzione cardiovascolare, con screening ecografici carotidei e valutazioni cliniche gratuite a cura dei nostri specialisti.

Sarà naturalmente presente anche il truck della prevenzione, il mezzo mobile della ASL che durante tutto l’anno porta la salute in giro per la provincia: qui sarà possibile effettuare mammografie, pap test, test Hiv e visite specialistiche in loco, prenotare screening cervice e mammella e ritirare provette per lo screening del colon retto. .

Quest’anno è prevista anche una più vasta la partecipazione del mondo della scuola e dell’università, perché riteniamo fondamentale trasmettere ai giovani la cultura della prevenzione e della salute consapevole.

I ragazzi saranno presenti con propri stand e presenteranno anche il progetto “Eco – Educazione e Salute”, un percorso dedicato alla sostenibilità, agli stili di vita sani e alla promozione del benessere individuale e collettivo.

Coinvolgere le nuove generazioni significa investire nel futuro, perché la salute parte dall’educazione e dalla conoscenza.

A completare la giornata, non mancheranno focus dedicati alla sicurezza con mass training BLS, lezioni di disostruzione delle vie aeree pediatriche, e attività organizzate grazie alla collaborazione con diverse associazioni del Terzo Settore, che arricchiranno il Villaggio con iniziative culturali e sociali rivolte a tutte le età quali corsi di Yoga e lanaterapia, camminate per la salute, bottega dell’arte.

Il tutto sarà allietato da momenti di intrattenimento musicale grazie alla disponibilità di professionista della Asl e di associazioni del terzo settore.

Chi può partecipare?

Tutti! L’invito è rivolto all’intera popolazione, senza limiti di età. L’obiettivo è proprio portare la salute tra le persone, nelle piazze, e avvicinare i cittadini ai servizi sanitari in modo semplice e diretto. È un’occasione per informarsi, conoscere meglio le opportunità offerte dal Servizio Sanitario, e soprattutto imparare a prendersi cura di sé ogni giorno.

Dove e quando si terrà l’evento?

Il Villaggio della Salute sarà allestito a nei giardini del Comune e in Piazza del Popolo, il 23 ottobre 2025, dalle ore 10:30 alle 17:00. Durante tutta la giornata si alterneranno incontri, dimostrazioni, attività interattive e momenti di confronto con i professionisti sanitari.

C’è un messaggio che vuole lasciare ai cittadini?

Sì: la salute è un bene prezioso, ma anche una responsabilità condivisa. Partecipare al Villaggio della Salute significa dedicare un po’ di tempo a sé stessi, imparare, prevenire, ascoltare il proprio corpo e la propria mente. Vi aspettiamo numerosi, perché il primo passo verso il benessere comincia proprio dall’informazione e dalla partecipazione.