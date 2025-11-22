A Fondi,  non poteva avvicinarsi a casa della figlia e del genero, arrestato

FONDI – E’ scattato l’allarme del braccialetto elettronico perché si stava avvicinando alle vittime di maltrattamenti in famiglia e così è finito in manette. Dopo pochi minuti dall’allarme, i Carabinieri di Fondi sono arrivati sul posto, riscontrando l’effettiva presenza del 49enne, che si trovava nei pressi dell’abitazione della figlia e del genero, luogo dal quale l’indagato si sarebbe dovuto tenere a distanza di almeno 500 metri. Il 49enne è stato arrestato trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Fondi, in attesa della convalida d’arresto che si terrà con rito direttissimo nella giornata odierna.